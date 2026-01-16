В Эстонии могут увеличить срок службы для не владеющих языком, пишут СМИ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Парламентарии в Эстонии рассматривают возможность увеличения периода срочной службы для солдат, не владеющих эстонским языком, ожидая, что за дополнительное время молодые люди смогут улучшить знание госязыка, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на председателя парламентской комиссии по гособороне Калева Стойческу.

"Парламентская комиссия по гособороне по-прежнему ищет способ обеспечить достаточный уровень владения эстонским языком у всех призывников... Одним из возможных вариантов является продление срока срочной службы молодых людей, не владеющих эстонским языком на достаточном уровне", - говорится в сообщении ERR.

Отмечается, что парламентарии рассматривают и иной вариант - предоставление отсрочки, если молодой человек по окончании школы не владеет эстонским языком на достаточном уровне. В таком случае государство может призвать его повторно позднее и снова проверить его языковые навыки.

В конце ноября издание Postimees сообщало, что призыв на срочную службу в Эстонии с 2026 года будет касаться только тех призывников, кто знает эстонский язык как минимум на уровне В1. Как заявляла пресс-секретарь департамента оборонных ресурсов страны Дайси Желизко-Каск, требование вводится в связи с тем, что подготовка призывников проходит полностью на эстонском. По ее словам, низкий уровень владения государственным языком препятствует освоению специализированного учебного материала, что негативно сказывается на прохождении военной подготовки.