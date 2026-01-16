Смена правительства в Иране не является целью политики ЕС, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни заявил на брифинге, что смена правительства в Иране не является целью политики Евросоюза.
"Смена режима не является целью политики ЕС. Вместе с тем, мы признаем легитимные устремления иранского народа к лучшей жизни, свободе и достоинству и поддерживаем эти стремления. Что касается санкций, политика ЕС направлена на изменение поведения — и это относится не только к Ирану, но и в целом", - сказал он.
Аль-Ануни добавил, что ЕС внимательно следит за ситуацией в Иране.
"С консульской точки зрения гражданам ЕС рекомендуется руководствоваться рекомендациями своих национальных властей. Со своей стороны мы находимся в контакте с делегациями ЕС, в том числе в соседних с Ираном третьих странах, чтобы при необходимости оказывать помощь государствам-членам", - заключил представитель ЕК.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.
