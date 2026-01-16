Рейтинг@Mail.ru
Смена правительства в Иране не является целью политики ЕС, заявили в ЕК - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/es-2068351857.html
Смена правительства в Иране не является целью политики ЕС, заявили в ЕК
Смена правительства в Иране не является целью политики ЕС, заявили в ЕК - РИА Новости, 16.01.2026
Смена правительства в Иране не является целью политики ЕС, заявили в ЕК
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни заявил на брифинге, что смена правительства в Иране не является целью политики Евросоюза. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T16:28:00+03:00
2026-01-16T16:28:00+03:00
в мире
иран
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20260116/iran-2068312997.html
https://ria.ru/20260116/iran-2068324858.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Иран, Евросоюз, Еврокомиссия
Смена правительства в Иране не является целью политики ЕС, заявили в ЕК

Аль-Ануни: смена правительства в Иране не является целью политики ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни заявил на брифинге, что смена правительства в Иране не является целью политики Евросоюза.
"Смена режима не является целью политики ЕС. Вместе с тем, мы признаем легитимные устремления иранского народа к лучшей жизни, свободе и достоинству и поддерживаем эти стремления. Что касается санкций, политика ЕС направлена на изменение поведения — и это относится не только к Ирану, но и в целом", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Пезешкиан рассказал Путину о мерах по нормализации обстановки в Иране
Вчера, 14:23
Аль-Ануни добавил, что ЕС внимательно следит за ситуацией в Иране.
"С консульской точки зрения гражданам ЕС рекомендуется руководствоваться рекомендациями своих национальных властей. Со своей стороны мы находимся в контакте с делегациями ЕС, в том числе в соседних с Ираном третьих странах, чтобы при необходимости оказывать помощь государствам-членам", - заключил представитель ЕК.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
США выдвинули Ирану четыре требования
Вчера, 15:27
 
В миреИранЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала