Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев пошутил о способности ЕС защитить Гренландию от вторжения США - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/es-2068288359.html
Дмитриев пошутил о способности ЕС защитить Гренландию от вторжения США
Дмитриев пошутил о способности ЕС защитить Гренландию от вторжения США - РИА Новости, 16.01.2026
Дмитриев пошутил о способности ЕС защитить Гренландию от вторжения США
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил о том, как ЕС сможет... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T12:56:00+03:00
2026-01-16T12:56:00+03:00
в мире
гренландия
сша
россия
кирилл дмитриев
дональд трамп
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20260116/grenlandiya-2068216084.html
гренландия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, россия, кирилл дмитриев, дональд трамп, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Россия, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Еврокомиссия, Удары США по Венесуэле
Дмитриев пошутил о способности ЕС защитить Гренландию от вторжения США

Дмитриев пошутил о том, как ЕС сможет защитить Гренландию от вторжения США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил о том, как ЕС сможет защитить Гренландию от вторжения США.
"Европа рассматривает варианты ответных мер против США. Серьезно... Когда у руля смелые и безжалостные Урсула (фон дер Ляйен, глава ЕК - ред.) и Кая (Каллас, глава дипломатии ЕС - ред.), США должны начать дрожать", - написал Дмитриев в соцсети X.
Дмитриев также привел статью газеты Politico о том, что европейские чиновники в частном порядке обсуждают варианты ответных мер Трампу в вопросе с Гренландией.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Европа набрала чуть больше взвода на защиту Гренландии от США
Вчера, 05:17
 
В миреГренландияСШАРоссияКирилл ДмитриевДональд ТрампЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийЕврокомиссияУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала