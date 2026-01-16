Рейтинг@Mail.ru
FT: вопрос вступления Украины в ЕС может сорвать мирное урегулирование
10:49 16.01.2026
FT: вопрос вступления Украины в ЕС может сорвать мирное урегулирование
FT: вопрос вступления Украины в ЕС может сорвать мирное урегулирование
Вопрос вступления Украины в Евросоюз может сорвать сделку о мирном урегулировании, поскольку Киев ставит невыполнимый срок по присоединению к блоку в 2027 году, РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T10:49:00+03:00
2026-01-16T10:49:00+03:00
FT: вопрос вступления Украины в ЕС может сорвать мирное урегулирование

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Вопрос вступления Украины в Евросоюз может сорвать сделку о мирном урегулировании, поскольку Киев ставит невыполнимый срок по присоединению к блоку в 2027 году, сообщает газета Financial Times.
Ранее газета сообщала, что в Еврокомиссии считают, что Владимир Зеленский будет готов согласиться на территориальные уступки в рамках урегулирования украинского конфликта в случае, если сможет представить вступление Украины в ЕС как выигрыш от переговоров для Киева. Газета писала, что в ЕС хотят изменить порядок вступления в блок ради Украины, однако многие страны-члены объединения вступают против этого.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Европа в ужасе: Путин объявил послам, что теперь произойдет с Украиной
Вчера, 08:00
"В проектах, которые обсуждаются в рамках переговоров под предводительством США, упоминается вступление Украины в ЕС в 2027 году…, но с учетом масштаба реформ, необходимых для соблюдения строгих критериев ЕС для вступления, это невозможный дедлайн", - пишет издание.
Газета отмечает, что отказ от этого срока может сорвать мирную сделку, а изменение правил вступления в ЕС ради его соблюдения может стать насмешкой над политикой ЕС.
Вступление Украины в Евросоюз может добить объединение изнутри и оказаться непомерной ношей для стран-участниц, заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, киевский режим использует тему интеграции страны в ЕС, чтобы "оставаться на плаву" и демонстрировать хоть какие-то результаты на внутреннем треке. Как отметила Захарова, Украина не отвечает ни одному из базовых требований для вступления в ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Прячет голову в песок". Орбан сообщил ЕС плохие новости об Украине
14 января, 18:55
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также, глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
FT: в ЕС хотят изменить порядок вступления в объединение ради Украины
Вчера, 09:14
 
