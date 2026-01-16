ЕС боится злить Трампа в ситуации с Гренландией из-за Украины, пишут СМИ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Представители стран ЕС опасаются активно критиковать притязания США на Гренландию из опасений разозлить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, роль которого они считают ключевой в предоставлении гарантий безопасности Украине, сообщает издание Politico.
"Главная причина, по которой европейцы не хотят действовать агрессивно на публике, заключается в том, что они считают поддержку Трампа жизненно важной для предоставления действенных гарантий безопасности для Украины в рамках возможной мирной сделки с Россией", - говорится в сообщении.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
