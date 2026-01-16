ЕС боится злить Трампа в ситуации с Гренландией из-за Украины, пишут СМИ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Представители стран ЕС опасаются активно критиковать притязания США на Гренландию из опасений разозлить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, роль которого они считают ключевой в предоставлении гарантий безопасности Украине, сообщает издание Politico.