FT: в ЕС хотят изменить порядок вступления в объединение ради Украины

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В ЕС хотят изменить порядок вступления в блок ради Украины, однако многие страны-члены объединения вступают против этого, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
В рамках рассматриваемых нововведений предлагается, чтобы Киев присоединился к ЕС с меньшими правами на участие в принятии решений. Вместе с тем, согласно этому предложению, Украину хотят постепенно наделить доступом к единому рынку ЕС, сельскохозяйственным субсидиям и финансированию на внутреннее развитие.
"Брюссель составляет проекты предложений по перекройке системы вступления в ЕС… с тем, чтобы заменить ее на спорную двухуровневую модель, которая позволит ускорить вступление Украины в рамках возможной мирной сделки", - пишет издание.
По данным газеты, пока обсуждения носят предварительный характер, однако уже вызывают обеспокоенность у большой группы стран-членов ЕС. Они полагают, что такой подход негативно повлияет на будущую стабильность объединения.
Вступление Украины в Евросоюз может добить объединение изнутри и оказаться непомерной ношей для стран-участниц, заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, киевский режим использует тему интеграции страны в ЕС, чтобы "оставаться на плаву" и демонстрировать хоть какие-то результаты на внутреннем треке. Как отметила Захарова, Украина не отвечает ни одному из базовых требований для вступления в ЕС.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также, глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
