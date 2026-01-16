Подозреваемый в деле о "Севпотоках" после теракта уехал на Украину

"После установки взрывных устройств на трех трубах двух заполненных российским природным газом, начинающихся на территории Российской Федерации и заканчивающихся в Лубмине газопроводов, члены экипажа на яхте вернулись на Рюген. Там обвиняемый покинул судно и 23 сентября 2022 года был доставлен водителем обратно на Украину", - говорится в датированном 10 декабря решении суда в части обвинения, которое представлено генпрокуратурой страны.