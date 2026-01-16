https://ria.ru/20260116/eks-glava-2068221563.html
Экс-глава поселения в Бурятии пойдет под суд за аферу с жильем
Экс-глава поселения в Бурятии пойдет под суд за аферу с жильем - РИА Новости, 16.01.2026
Экс-глава поселения в Бурятии пойдет под суд за аферу с жильем
Экс-глава села Новокижингинск в Бурятии пойдет под суд за передачу трех квартир гражданам, которые после признания жилья аварийным должны были получить выплаты
республика бурятия
УЛАН-УДЭ, 16 янв - РИА Новости.
Экс-глава села Новокижингинск в Бурятии пойдет под суд за передачу трех квартир гражданам, которые после признания жилья аварийным должны были получить выплаты, сообщила
прокуратура республики.
По данным надзорного ведомства, уголовное дело заведено в отношении бывшего главы МО "Новокижингинск". Он обвиняется в превышении должностных полномочий.
"Установлено, что глава поселения незаконно передал находящиеся в муниципальной собственности три квартиры общей площадью 153,9 квадратных метра гражданам, не состоящим в очереди нуждающихся. После признания жилья аварийным, указанные лица планировали получить выкупную цену квартир на общую сумму более 1,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что квартиры возвращены в муниципальную собственность. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наиболее строгая санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.