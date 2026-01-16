Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава поселения в Бурятии пойдет под суд за аферу с жильем
06:24 16.01.2026
Экс-глава поселения в Бурятии пойдет под суд за аферу с жильем
Экс-глава поселения в Бурятии пойдет под суд за аферу с жильем - РИА Новости, 16.01.2026
Экс-глава поселения в Бурятии пойдет под суд за аферу с жильем
Экс-глава села Новокижингинск в Бурятии пойдет под суд за передачу трех квартир гражданам, которые после признания жилья аварийным должны были получить выплаты, РИА Новости, 16.01.2026
республика бурятия
жилье, республика бурятия, происшествия
Жилье, Республика Бурятия, Происшествия
Экс-глава поселения в Бурятии пойдет под суд за аферу с жильем

Экс-главу села в Бурятии будут судить за передачу трех квартир нуждающимся

Статуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 16 янв - РИА Новости. Экс-глава села Новокижингинск в Бурятии пойдет под суд за передачу трех квартир гражданам, которые после признания жилья аварийным должны были получить выплаты, сообщила прокуратура республики.
По данным надзорного ведомства, уголовное дело заведено в отношении бывшего главы МО "Новокижингинск". Он обвиняется в превышении должностных полномочий.
"Установлено, что глава поселения незаконно передал находящиеся в муниципальной собственности три квартиры общей площадью 153,9 квадратных метра гражданам, не состоящим в очереди нуждающихся. После признания жилья аварийным, указанные лица планировали получить выкупную цену квартир на общую сумму более 1,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что квартиры возвращены в муниципальную собственность. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наиболее строгая санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.
ЖильеРеспублика БурятияПроисшествия
 
 
