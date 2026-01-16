Экс-глава поселения в Бурятии пойдет под суд за аферу с жильем

УЛАН-УДЭ, 16 янв - РИА Новости. Экс-глава села Новокижингинск в Бурятии пойдет под суд за передачу трех квартир гражданам, которые после признания жилья аварийным должны были получить выплаты, сообщила прокуратура республики.

По данным надзорного ведомства, уголовное дело заведено в отношении бывшего главы МО "Новокижингинск". Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

"Установлено, что глава поселения незаконно передал находящиеся в муниципальной собственности три квартиры общей площадью 153,9 квадратных метра гражданам, не состоящим в очереди нуждающихся. После признания жилья аварийным, указанные лица планировали получить выкупную цену квартир на общую сумму более 1,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.