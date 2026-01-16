В Екатеринбурге врачи спасли мужчину с ранением в сердце

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв — РИА Новости. В Екатеринбурге спасли мужчину, получившего пулю в сердце и почти 40 минут пробывшего в состоянии клинической смерти, В Екатеринбурге спасли мужчину, получившего пулю в сердце и почти 40 минут пробывшего в состоянии клинической смерти, сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области.

Пациент поступил в Центральную городскую клиническую больницу № 23 с проникающими огнестрельными ранениями грудной клетки и повреждением сердца. Раны обработали и извлекли две пули. Затем компьютерная томография выявила третью пулю в области, которую медики называют зоной водителя ритма. Кроме того, у мужчины диагностировали гемопневмоторакс, перелом ребра и скопление крови в перикарде.

Пациента немедленно отправили в операционную.

"Кровоточащая рана в зоне водителя ритма привела к брадикардии — замедлению ритма сердца вплоть до его остановки. Первая клиническая смерть длилась 21 минуту. Хирурги руками в стерильных условиях ритмично сжимали сердце в раскрытой грудной клетке до тех пор, пока оно снова не начало биться. Повторная остановка сердца длилась 17 минут, но врачи упорно боролись за жизнь пациента и смогли запустить сердце второй раз", — рассказали в Минздраве.

Операция шла два часа. Хирурги извлекли пулю, ушили рану, стянули грудину специальной проволокой и установили плевральные дренажи. Для восполнения кровопотери мужчине перелили полтора литра донорской крови.

"Сейчас пациенты с огнестрельными ранениями встречаются редко, особенно с проникающими ранениями в области сердца. Данный случай уникален тем, что, несмотря на длительную остановку сердца, удалось добиться благоприятного исхода — пациент самостоятельно, своими ногами, без осложнений отправился на амбулаторное долечивание", — прокомментировала этот случай заведующая отделением неотложной хирургии Оксана Усатова