В ЕК заявили о максимальном экспорте электроэнергии из ЕС на Украину

БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Экспорт электроэнергии из Европейского союза на Украину осуществляется на максимальном уровне, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Ева Грнчиржова.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.