В ЕК заявили о максимальном экспорте электроэнергии из ЕС на Украину
15:54 16.01.2026
В ЕК заявили о максимальном экспорте электроэнергии из ЕС на Украину
В ЕК заявили о максимальном экспорте электроэнергии из ЕС на Украину
в мире, украина, киев, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Евросоюз
В ЕК заявили о максимальном экспорте электроэнергии из ЕС на Украину

Опоры ЛЭП
Опоры ЛЭП. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Экспорт электроэнергии из Европейского союза на Украину осуществляется на максимальном уровне, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Ева Грнчиржова.
"Мы выделили 1,2 миллиарда евро на гуманитарную помощь для защиты гражданского населения и доставки помощи. В количественном выражении это около 160 тысяч тонн помощи через наш механизм гражданской защиты. Мы также обеспечиваем Украину теплом, поставляя генераторы, пункты обогрева, отопительные приборы. Дополнительная помощь мобилизуется через механизм Ukraine Facility — около 927 миллионов евро на экстренные закупки газа для Украины. Кроме того, экспорт электроэнергии из ЕС в Украину осуществляется на максимальном уровне", - сказала она.
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Министр энергетики Украины пожаловался на температуру в кабинете
Вчера, 15:00
Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. По данным мэра Киева, к 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов. Как заявил в понедельник глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
СМИ: на Украине закончились запасы оборудования для ремонта энергосистем
Вчера, 10:48
 
