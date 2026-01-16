БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье назвал спекуляциями сообщения СМИ о возможном упрощенном вступлении Украины в ЕС в рамках возможного соглашения.
Газета Financial Times сообщала 16 января, что в Еврокомиссии считают, что Владимир Зеленский будет готов согласиться на территориальные уступки в рамках урегулирования украинского конфликта в случае, если сможет представить вступление Украины в ЕС как выигрыш от переговоров для Киева. Газета писала, что в ЕС хотят изменить порядок вступления в блок ради Украины, однако многие страны-члены объединения вступают против этого.
"Процесс присоединения хорошо установлен. У нас есть четкие процедуры. Поэтому мы не будем комментировать спекуляции, которые сегодня появились в прессе. Что мы можем сказать и напомнить, так это то, что расширение является ключевым приоритетом для этой комиссии. Мы рассматриваем его как один из самых мощных инструментов обеспечения стабильности, безопасности и совместного процветания. Мы полностью привержены тому, чтобы сделать расширение реальностью", - сказал он на брифинге в Брюсселе на просьбу прокомментировать эти сообщения.
Вступление Украины в Евросоюз может добить объединение изнутри и оказаться непомерной ношей для стран-участниц, заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, киевский режим использует тему интеграции страны в ЕС, чтобы "оставаться на плаву" и демонстрировать хоть какие-то результаты на внутреннем треке. Как отметила Захарова, Украина не отвечает ни одному из базовых требований для вступления в ЕС.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также, глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.