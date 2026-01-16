https://ria.ru/20260116/efimov-2068297310.html
Ефимов: с 2020 года в Москве возвели 18 больничных корпусов
Ефимов: с 2020 года в Москве возвели 18 больничных корпусов
Ефимов: с 2020 года в Москве возвели 18 больничных корпусов
С 2020 года в Москве построили 18 больничных корпусов площадью более 420 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир
Новости
ru-RU
Ефимов: с 2020 года в Москве возвели 18 больничных корпусов
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. С 2020 года в Москве построили 18 больничных корпусов площадью более 420 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2020 года под кураторством департамента гражданского строительства в столице возвели 18 больничных корпусов общей площадью 424,2 тысячи квадратных метров. Среди новых объектов – Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка", новый комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Кроме того, в столице возвели корпуса флагманского центра при больнице №15 имени О.М. Филатова, многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина. Также в Москве построили корпус Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и других значимых объектов, добавляется в пресс-релизе.
В сообщении указывается, что больничные корпуса возвели в девяти административных округах Москвы, больше всего таких объектов построили в Новомосковском округе. Здесь появились пять объектов многопрофильного клинического центра "Коммунарка".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился, какие медицинские объекты возведут в городе.