Ефимов: свыше 300 миллионов рублей сэкономили технопарки на аренде земли

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Московские технопарки и промышленные комплексы сэкономили в 2025 году на аренде земли свыше 300 миллионов рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Поддержка технопарков и промышленных комплексов со статусом инвестиционных приоритетных проектов стимулирует создание новых технологий и продуктов, повышающих конкурентоспособность отечественной экономики, и позволяет привлекать в отрасль высококвалифицированных специалистов. В течение 2025 года 20 столичных предприятий воспользовались льготной ставкой аренды земли, на которой расположены производственные здания", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что 16 предприятий продлили право на льготу, а четырем компаниям предоставили такое право впервые. Всего по этой статье расходов технопарки и промышленные комплексы сэкономили свыше 300 миллионов рублей.