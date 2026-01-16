https://ria.ru/20260116/efimov-2068273622.html
Ефимов: свыше 300 миллионов рублей сэкономили технопарки на аренде земли
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Москва
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Московские технопарки и промышленные комплексы сэкономили в 2025 году на аренде земли свыше 300 миллионов рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Поддержка технопарков и промышленных комплексов со статусом инвестиционных приоритетных проектов стимулирует создание новых технологий и продуктов, повышающих конкурентоспособность отечественной экономики, и позволяет привлекать в отрасль высококвалифицированных специалистов. В течение 2025 года 20 столичных предприятий воспользовались льготной ставкой аренды земли, на которой расположены производственные здания", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что 16 предприятий продлили право на льготу, а четырем компаниям предоставили такое право впервые. Всего по этой статье расходов технопарки и промышленные комплексы сэкономили свыше 300 миллионов рублей.
В свою очередь, два технопарка и два промкомплекса со статусом инвестиционных приоритетных проектов впервые получили льготу на аренду земли в 2025 году, добавляется в пресс-релизе.