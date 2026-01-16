Ефимов: на станции метро "Серебряный Бор" идут монолитные работы

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. На строящейся станции "Серебряный Бор" Рублево-Архангельской линии московского метро уже идут монолитные работы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что после выполнения земляных работ и транспортировки щита-гиганта "Лилия" строители приступили к устройству основных конструкций объекта.

"На данный момент уже уложено свыше 9,5 тысячи кубометров монолитного железобетона, что составляет 25% от общего запланированного объема", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении указывается, что еще предстоит осуществить обратную засыпку котлована, смонтировать примерно 600 километров электросетей.

Станция "Серебряный Бор" строится в районе Хорошево-Мневники. Она получит один вестибюль на пересечении улиц Паршина и Живописная.