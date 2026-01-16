Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: на станции метро "Серебряный Бор" идут монолитные работы - РИА Новости, 16.01.2026
11:12 16.01.2026
Ефимов: на станции метро "Серебряный Бор" идут монолитные работы
Ефимов: на станции метро "Серебряный Бор" идут монолитные работы
На строящейся станции "Серебряный Бор" Рублево-Архангельской линии московского метро уже идут монолитные работы, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 16.01.2026
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
москва
Новости
Ефимов: на станции метро "Серебряный Бор" идут монолитные работы

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. На строящейся станции "Серебряный Бор" Рублево-Архангельской линии московского метро уже идут монолитные работы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что после выполнения земляных работ и транспортировки щита-гиганта "Лилия" строители приступили к устройству основных конструкций объекта.
"На данный момент уже уложено свыше 9,5 тысячи кубометров монолитного железобетона, что составляет 25% от общего запланированного объема", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что еще предстоит осуществить обратную засыпку котлована, смонтировать примерно 600 километров электросетей.
Станция "Серебряный Бор" строится в районе Хорошево-Мневники. Она получит один вестибюль на пересечении улиц Паршина и Живописная.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин дал старт возведению двухпутного тоннеля между станциями "Серебряный Бор" и "Строгино".
