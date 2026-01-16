Рейтинг@Mail.ru
В Балашихе Porsche врезался в полицейскую машину при попытке скрыться
16:08 16.01.2026 (обновлено: 16:53 16.01.2026)
В Балашихе Porsche врезался в полицейскую машину при попытке скрыться
В Балашихе Porsche врезался в полицейскую машину при попытке скрыться - РИА Новости, 16.01.2026
В Балашихе Porsche врезался в полицейскую машину при попытке скрыться
Полицейские в Балашихе вынудили остановиться Porsche, водитель которого проигнорировал требование сотрудника и в попытке скрыться совершил наезд на машину... РИА Новости, 16.01.2026
авто, балашиха, гибдд мвд рф, porsche panamera, происшествия
Авто, Балашиха, ГИБДД МВД РФ, Porsche Panamera, Происшествия
В Балашихе Porsche врезался в полицейскую машину при попытке скрыться

Прокуратура: в Балашихе Porsche врезался в полицейскую машину в попытке скрыться

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Полицейские в Балашихе вынудили остановиться Porsche, водитель которого проигнорировал требование сотрудника и в попытке скрыться совершил наезд на машину ГИБДД, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
По предварительным данным, в пятницу днем на улице Терешковой в Балашихе внимание наряда ДПС привлек автомобиль Porsche с нечитаемыми государственными регистрационными знаками.
"После сигнала остановки водитель автомобиля проигнорировал законное требование сотрудника полиции, предпринял попытку скрыться и совершил наезд на служебный автомобиль ГИБДД. Сотрудниками полиции были предприняты меры по принудительной остановке транспортного средства, пострадавших в результате инцидента нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Балашихинская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего, а также принятие по данному факту процессуального решения.
АвтоБалашихаГИБДД МВД РФPorsche PanameraПроисшествия
 
 
