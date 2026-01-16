Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области автобус попал в ДТП, несколько человек пострадали
15:01 16.01.2026 (обновлено: 15:05 16.01.2026)
Во Владимирской области автобус попал в ДТП, несколько человек пострадали
Семь человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием автобуса в Муроме Владимирской области, один из них госпитализирован, сообщило УМВД России... РИА Новости, 16.01.2026
происшествия
муром
владимирская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия, муром, владимирская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Муром, Владимирская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
РЯЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости. Семь человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием автобуса в Муроме Владимирской области, один из них госпитализирован, сообщило УМВД России по региону.
По данным полиции, ДТП произошло около 10.15 в городе Муром. По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге рейсовому автобусу Scania, в результате чего произошло столкновение. После этого автобус выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево.
"По состоянию на 12.50, в результате ДТП за медицинской помощью обратились семь человек. Все они пассажиры автобуса. Шестерым из них назначено амбулаторное лечение, один человек госпитализирован", - говорится в сообщении.
