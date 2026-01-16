https://ria.ru/20260116/dtp-2068319964.html
Во Владимирской области автобус попал в ДТП, несколько человек пострадали
Семь человек, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием автобуса в Муроме Владимирской области, один из них госпитализирован, сообщило УМВД России... РИА Новости, 16.01.2026
Во Владимирской области автобус столкнулся с иномаркой, пострадали семь человек