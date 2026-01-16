В ЛНР микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

«

"В результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в больницу доставлены трое. Двое - пожилые мужчина и женщина - тяжелые. Они в реанимации", - приводится цитата министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко в Telegram-канале правительства региона.