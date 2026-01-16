https://ria.ru/20260116/dtp-2068309463.html
В ЛНР микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие
В ЛНР микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.01.2026
В ЛНР микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие
Три человека пострадали, двое из них в реанимации, в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в ЛНР, сообщает правительство региона со... РИА Новости, 16.01.2026
луганская народная республика
