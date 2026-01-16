Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие
14:10 16.01.2026 (обновлено: 14:13 16.01.2026)
В ЛНР микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие
происшествия, луганская народная республика, дтп
Происшествия, Луганская Народная Республика, ДТП
ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Три человека пострадали, двое из них в реанимации, в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в ЛНР, сообщает правительство региона со ссылкой на Минздрав республики.
«
"В результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в больницу доставлены трое. Двое - пожилые мужчина и женщина - тяжелые. Они в реанимации", - приводится цитата министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко в Telegram-канале правительства региона.
Уточняется, что на момент ДТП в микроавтобусе находилось 7 человек, в легковом автомобиле - только водитель. Остальные участники аварии не пострадали.
"В настоящий момент по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - заявили РИА Новости в пресс-службе МВД по ЛНР.
Происшествия
 
 
