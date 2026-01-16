Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ атаковал Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 16.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:05 16.01.2026
Дрон ВСУ атаковал Куйбышевский район Донецка
Дрон ВСУ атаковал Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 16.01.2026
Дрон ВСУ атаковал Куйбышевский район Донецка
Дрон ВСУ атаковал Куйбышевский район Донецка, в результате чего частные дома получили повреждения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.01.2026
Дрон ВСУ атаковал Куйбышевский район Донецка

Кулемзин: ВСУ атаковали Куйбышевский район Донецка, повреждены частные дома

Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал Куйбышевский район Донецка, в результате чего частные дома получили повреждения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в пятницу в 18.00 ударили по Куйбышевскому району Донецка при помощи беспилотника-камикадзе.
"По предварительной информации, в результате атаки БПЛА в Куйбышевском районе по ул. Нижнеангарской и ул. Угольной повреждены кровля, стены и остекление частных домов", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Отмечается, что никто не пострадал.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
