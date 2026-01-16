Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после смерти пермского адвоката Дорофеева - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/dorofeev-2068317752.html
СК начал проверку после смерти пермского адвоката Дорофеева
СК начал проверку после смерти пермского адвоката Дорофеева - РИА Новости, 16.01.2026
СК начал проверку после смерти пермского адвоката Дорофеева
Следователи начали проверку после появления данных о смерти пермского адвоката Александра Дорофеева, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T14:44:00+03:00
2026-01-16T14:44:00+03:00
происшествия
россия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20260112/balakovo-2067345722.html
россия
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после смерти пермского адвоката Дорофеева

СК начал проверку обстоятельств смерти пермского адвоката Дорофеева

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 16 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку после появления данных о смерти пермского адвоката Александра Дорофеева, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ.
Ранее на сайте Адвокатской палаты Пермского края появилась информация, что 7 января на 53-м году ушёл из жизни адвокат коллегии адвокатов "Стратегия права" Александр Дорофеев. В сообщении указывалось, что произошла "нелепая смерть", другие обстоятельства не уточнялись.
«
"Следователями СК России устанавливаются обстоятельства смерти мужчины", - сказали в ведомстве.
Осведомленный о подробностях инцидента источник агентства пояснил, что адвоката нашли мертвым в собственной квартире, при этом дверь помещения была закрыта. По словам собеседника, правоохранители разбираются в ситуации, в том числе рассматривают версию о суициде.
В адвокатской палате о Дорофееве отзываются как о грамотном и ответственном профессионале, который пользовался высоким авторитетом и доверием у коллег и клиентов. Также его характеризуют как спокойного, доброжелательного, отзывчивого и внимательного человека. Статус адвоката Дорофеева прекращен с 7 января 2026 года, указано на сайте региональной адвокатской палаты.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В квартире в Саратовской области обнаружили шесть тел
12 января, 12:05
 
ПроисшествияРоссияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала