https://ria.ru/20260116/dorofeev-2068317752.html
СК начал проверку после смерти пермского адвоката Дорофеева
СК начал проверку после смерти пермского адвоката Дорофеева - РИА Новости, 16.01.2026
СК начал проверку после смерти пермского адвоката Дорофеева
Следователи начали проверку после появления данных о смерти пермского адвоката Александра Дорофеева, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T14:44:00+03:00
2026-01-16T14:44:00+03:00
2026-01-16T14:44:00+03:00
происшествия
россия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20260112/balakovo-2067345722.html
россия
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после смерти пермского адвоката Дорофеева
СК начал проверку обстоятельств смерти пермского адвоката Дорофеева
ПЕРМЬ, 16 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку после появления данных о смерти пермского адвоката Александра Дорофеева, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ.
Ранее на сайте Адвокатской палаты Пермского края
появилась информация, что 7 января на 53-м году ушёл из жизни адвокат коллегии адвокатов "Стратегия права" Александр Дорофеев. В сообщении указывалось, что произошла "нелепая смерть", другие обстоятельства не уточнялись.
«
"Следователями СК России устанавливаются обстоятельства смерти мужчины", - сказали в ведомстве.
Осведомленный о подробностях инцидента источник агентства пояснил, что адвоката нашли мертвым в собственной квартире, при этом дверь помещения была закрыта. По словам собеседника, правоохранители разбираются в ситуации, в том числе рассматривают версию о суициде.
В адвокатской палате о Дорофееве отзываются как о грамотном и ответственном профессионале, который пользовался высоким авторитетом и доверием у коллег и клиентов. Также его характеризуют как спокойного, доброжелательного, отзывчивого и внимательного человека. Статус адвоката Дорофеева прекращен с 7 января 2026 года, указано на сайте региональной адвокатской палаты.