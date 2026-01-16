СК начал проверку после смерти пермского адвоката Дорофеева

Осведомленный о подробностях инцидента источник агентства пояснил, что адвоката нашли мертвым в собственной квартире, при этом дверь помещения была закрыта. По словам собеседника, правоохранители разбираются в ситуации, в том числе рассматривают версию о суициде.

В адвокатской палате о Дорофееве отзываются как о грамотном и ответственном профессионале, который пользовался высоким авторитетом и доверием у коллег и клиентов. Также его характеризуют как спокойного, доброжелательного, отзывчивого и внимательного человека. Статус адвоката Дорофеева прекращен с 7 января 2026 года, указано на сайте региональной адвокатской палаты.