Дворец культуры получил повреждения при атаке ВСУ на Донецк
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 16.01.2026
Дворец культуры получил повреждения при атаке ВСУ на Донецк
Дворец культуры получил повреждения при атаке ВСУ на Донецк - РИА Новости, 16.01.2026
Дворец культуры получил повреждения при атаке ВСУ на Донецк
Дворец культуры получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника по Куйбышевскому району Донецка в пятницу, сообщило управление администрации... РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
донецк
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк
Новости
донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Донецк
Дворец культуры получил повреждения при атаке ВСУ на Донецк

В Донецке дворец культуры получил повреждения при атаке дрона ВСУ

ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Дворец культуры получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника по Куйбышевскому району Донецка в пятницу, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Ране мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что дрон ВСУ атаковал Куйбышевский район Донецка, в результате чего частные дома получили повреждения. По данным управления, ВСУ атаковали Донецк в пятницу в 18.00 при помощи БПЛА-камикадзе.
"По оперативным линиям управления... за 16 января по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов...: город Донецк (Куйбышевский район): МБУ "Дворец культуры "Горняк" по ул. Угольной", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
