Дворец культуры получил повреждения при атаке ВСУ на Донецк
Дворец культуры получил повреждения при атаке ВСУ на Донецк - РИА Новости, 16.01.2026
Дворец культуры получил повреждения при атаке ВСУ на Донецк
Дворец культуры получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника по Куйбышевскому району Донецка в пятницу, сообщило управление администрации... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T22:17:00+03:00
2026-01-16T22:17:00+03:00
2026-01-16T22:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
донецк
донецкая народная республика
донецк
2026
донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Донецк
Дворец культуры получил повреждения при атаке ВСУ на Донецк
В Донецке дворец культуры получил повреждения при атаке дрона ВСУ