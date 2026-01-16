Эксперт рассказал, сколько может занять снятие ареста с квартиры Долиной

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Снятие ареста с квартиры в Хамовниках, которую продала певица Лариса Долина и которая по решению Верховного суда РФ принадлежит Полине Лурье, может занять более трех месяцев при наличии множественных исков и обжаловании действий приставов, сообщила РИА Новости юрист по недвижимости, член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР Галина Земскова.

"Процедура снятия ареста может занять от нескольких дней до месяцев, все зависит от причин обременения. Если Лариса Долина полностью погасит долг перед взыскателем, срок снятия ареста займет от одного до трех дней. А если его будут оспаривать в суде - от двух недель и до двух месяцев. Более того, при наличии множественных исков, обжаловании действий приставов или необходимости проведения судебной экспертизы арест может быть прекращен в срок от 3 месяцев и более", - рассказала собеседница агентства.