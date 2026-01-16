Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, сколько может занять снятие ареста с квартиры Долиной - РИА Новости, 16.01.2026
14:20 16.01.2026 (обновлено: 14:27 16.01.2026)
Эксперт рассказал, сколько может занять снятие ареста с квартиры Долиной
Эксперт рассказал, сколько может занять снятие ареста с квартиры Долиной - РИА Новости, 16.01.2026
Эксперт рассказал, сколько может занять снятие ареста с квартиры Долиной
Снятие ареста с квартиры в Хамовниках, которую продала певица Лариса Долина и которая по решению Верховного суда РФ принадлежит Полине Лурье, может занять более РИА Новости, 16.01.2026
Эксперт рассказал, сколько может занять снятие ареста с квартиры Долиной

Юрист сообщила плохие новости для Лурье: новый поворот в деле Долиной

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Снятие ареста с квартиры в Хамовниках, которую продала певица Лариса Долина и которая по решению Верховного суда РФ принадлежит Полине Лурье, может занять более трех месяцев при наличии множественных исков и обжаловании действий приставов, сообщила РИА Новости юрист по недвижимости, член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР Галина Земскова.
Согласно регистрационным сведениям объекта недвижимости, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, на квартире, принадлежавшей Долиной, все еще числится обременение в виде ареста.
Концерт Вахтангов. Путь домой во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Срывы концертов и гнев публики: Долину продолжают "отменять"
Вчера, 13:33
"Процедура снятия ареста может занять от нескольких дней до месяцев, все зависит от причин обременения. Если Лариса Долина полностью погасит долг перед взыскателем, срок снятия ареста займет от одного до трех дней. А если его будут оспаривать в суде - от двух недель и до двух месяцев. Более того, при наличии множественных исков, обжаловании действий приставов или необходимости проведения судебной экспертизы арест может быть прекращен в срок от 3 месяцев и более", - рассказала собеседница агентства.
Земскова добавила, что снятие обременения с квартиры может занять длительное время из-за бюрократических процедур, например, взаимодействия между судом, ФССП и Росреестром, а также из-за судебной нагрузки и сбора доказательств при споре в суде.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Концерты Долиной оказались под угрозой срыва, сообщили СМИ
15 января, 18:15
 
ЖильеРоссияЛариса ДолинаФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Московский городской судПроисшествия
 
 
