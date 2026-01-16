Юристы прокомментировали иск американского фонда по царским долгам

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия отрицает ответственность за старые царские облигации 1916 года, долг был аннулирован еще в 1918 году, заявили РИА Новости в международной юридической фирме Marks & Sokolov, представляющей интересы РФ, Минфина, ЦБ и Фонда национального благосостояния в деле Noble Capital.