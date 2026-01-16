Рейтинг@Mail.ru
15:54 16.01.2026 (обновлено: 16:14 16.01.2026)
Юристы прокомментировали иск американского фонда по царским долгам
Россия отрицает ответственность за старые царские облигации 1916 года, долг был аннулирован еще в 1918 году, заявили РИА Новости в международной юридической... РИА Новости, 16.01.2026
россия, ссср, сша, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), российская империя
Россия, СССР, США, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Российская империя
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия отрицает ответственность за старые царские облигации 1916 года, долг был аннулирован еще в 1918 году, заявили РИА Новости в международной юридической фирме Marks & Sokolov, представляющей интересы РФ, Минфина, ЦБ и Фонда национального благосостояния в деле Noble Capital.
"Российская Федерация отрицает и всегда отрицала ответственность за старые царские облигации 1916 года. Этот долг был аннулирован Советским правительством в 1918 году. Ни СССР, ни Российская Федерация никогда не признавали свою ответственность за них в соответствии с установленным международным правом. Они давно были отправлены в "мусорную корзину истории", - сообщили в Marks & Sokolov.
Американский фонд Noble Capital подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года.
Иск Noble Capital был подан в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне 2025 года. Ответчиками значатся Российская Федерация, Минфин, ЦБ и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по нему было в ноябре, когда суд постановил, что ответ на исковое заявление должно быть представлен не позднее 29 января 2026 года.
Россия СССР США Министерство финансов РФ (Минфин России) Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) Российская империя
 
 
