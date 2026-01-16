Медведев: 32 тысячи человек заключили контракт с ВС России как добровольцы

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. По итогам 2025 года 32 тысячи человек заключили контракт о прохождении военной службы в качестве добровольцев, заявил заместитель председателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"И 32 тысячи еще человек (по итогам 2025 года - ред.) заключили контракт о прохождении службы на добровольных началах. То есть это добровольцы наши", - сказал Медведев.