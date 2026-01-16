Рейтинг@Mail.ru
Медведев: 32 тысячи человек заключили контракт с ВС России как добровольцы - РИА Новости, 16.01.2026
15:18 16.01.2026 (обновлено: 15:24 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/dobrovoltsy-2068323285.html
Медведев: 32 тысячи человек заключили контракт с ВС России как добровольцы
Медведев: 32 тысячи человек заключили контракт с ВС России как добровольцы - РИА Новости, 16.01.2026
Медведев: 32 тысячи человек заключили контракт с ВС России как добровольцы
По итогам 2025 года 32 тысячи человек заключили контракт о прохождении военной службы в качестве добровольцев, заявил заместитель председателя Совбеза России,... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:18:00+03:00
2026-01-16T15:24:00+03:00
безопасность
россия
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18fe6c3eb4c36581eb5d7429c65f6e51.jpg
https://ria.ru/20260116/armiya-2068322755.html
россия
безопасность, россия, дмитрий медведев, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы РФ
Медведев: 32 тысячи человек заключили контракт с ВС России как добровольцы

Медведев: 32 тыс человек заключили контракт с ВС РФ как добровольцы в 2025 году

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. По итогам 2025 года 32 тысячи человек заключили контракт о прохождении военной службы в качестве добровольцев, заявил заместитель председателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев провел совещание по вопросам комплектования войск беспилотных систем, фрагмент опубликован на его канале в мессенджере Max.
"И 32 тысячи еще человек (по итогам 2025 года - ред.) заключили контракт о прохождении службы на добровольных началах. То есть это добровольцы наши", - сказал Медведев.
БезопасностьРоссияДмитрий МедведевВооруженные силы РФ
 
 
