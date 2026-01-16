Дмитриев усомнился в суверенном праве Канады выстраивать отношения с Китаем

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев усомнился в суверенном праве Канады выстраивать отношения с другими странами.
В среду премьер-министр Марк Карни посетил Китай с первым за восемь лет официальным визитом. После встречи с ним премьер-министр Госсовета Ли Цян заявил, что Китай готов сотрудничать с Канадой для стабильного роста двусторонней торговли и улучшения торгово-экономических отношений.
"Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Сможет ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м)", - написал Дмитриев в социальной сети Х.
Канадцы опасаются, что их страна станет следующей целью президента США Дональда Трампа после Гренландии, передавало ранее агентство Блумберг. В 2025 году Трамп называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США.
