Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев усомнился в суверенном праве Канады выстраивать отношения с Китаем - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:50 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/dmitriev-2068218795.html
Дмитриев усомнился в суверенном праве Канады выстраивать отношения с Китаем
Дмитриев усомнился в суверенном праве Канады выстраивать отношения с Китаем - РИА Новости, 16.01.2026
Дмитриев усомнился в суверенном праве Канады выстраивать отношения с Китаем
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев усомнился в суверенном... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T05:50:00+03:00
2026-01-16T05:50:00+03:00
в мире
канада
китай
гренландия
дональд трамп
кирилл дмитриев
марк карни
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/29/1563022914_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_9b994b83ffdfd1d8e78fb3875730fa5a.jpg
https://ria.ru/20260113/tramp-2067684794.html
https://ria.ru/20260113/tramp-2067687617.html
канада
китай
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/29/1563022914_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_3d00120872a6f953a918e814805f7e01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, китай, гренландия, дональд трамп, кирилл дмитриев, марк карни, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Канада, Китай, Гренландия, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Марк Карни, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев усомнился в суверенном праве Канады выстраивать отношения с Китаем

Дмитриев усомнился в праве Канады выстраивать отношения с другими странами

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев усомнился в суверенном праве Канады выстраивать отношения с другими странами.
В среду премьер-министр Марк Карни посетил Китай с первым за восемь лет официальным визитом. После встречи с ним премьер-министр Госсовета Ли Цян заявил, что Китай готов сотрудничать с Канадой для стабильного роста двусторонней торговли и улучшения торгово-экономических отношений.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Трампа не волнует судьба соглашения о торговле США, Канады и Мексики
13 января, 21:30
"Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Сможет ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м)", - написал Дмитриев в социальной сети Х.
Канадцы опасаются, что их страна станет следующей целью президента США Дональда Трампа после Гренландии, передавало ранее агентство Блумберг. В 2025 году Трамп называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
США не нужны товары из Канады и Мексики, заявил Трамп
13 января, 21:52
 
В миреКанадаКитайГренландияДональд ТрампКирилл ДмитриевМарк КарниРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала