Россия и США ведут работу по стабилизации дипмиссий, заявили в посольстве - РИА Новости, 16.01.2026
01:19 16.01.2026
Россия и США ведут работу по стабилизации дипмиссий, заявили в посольстве
Россия и США ведут на постоянной основе конструктивную работу по стабилизации работы диппредставительств, сообщает посольство Соединенных Штатов.
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия и США ведут на постоянной основе конструктивную работу по стабилизации работы диппредставительств, сообщает посольство Соединенных Штатов.
"США рассматривают канал двусторонней работы как конструктивный и постоянно действующий формат для переговоров по стабилизации работы наших представительств. Наши обсуждения с российскими коллегами были сосредоточены на восстановлении наших дипломатических представительств в Москве и Вашингтоне, а не на более широкой нормализации/улучшении наших отношений", - сказал в посольстве "Известиям".
Отмечается, что в настоящее время предстоящих переговоров в таком формате не запланировано.
