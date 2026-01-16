https://ria.ru/20260116/diplomatiya-2068201135.html
Россия и США ведут работу по стабилизации дипмиссий, заявили в посольстве
Россия и США ведут на постоянной основе конструктивную работу по стабилизации работы диппредставительств, сообщает посольство Соединенных Штатов. РИА Новости, 16.01.2026
Россия и США ведут работу по стабилизации дипмиссий, заявили в посольстве
Посольство США: Москва и Вашингтон ведут работу по стабилизации дипмиссий