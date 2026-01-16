Рейтинг@Mail.ru
Кремль зафиксировал заявления из Европы о необходимости диалога с Россией - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 16.01.2026 (обновлено: 13:21 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/dialog-2068290761.html
Кремль зафиксировал заявления из Европы о необходимости диалога с Россией
Кремль зафиксировал заявления из Европы о необходимости диалога с Россией - РИА Новости, 16.01.2026
Кремль зафиксировал заявления из Европы о необходимости диалога с Россией
Кремль зафиксировал заявления из Европы о необходимости диалога с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:04:00+03:00
2026-01-16T13:21:00+03:00
европа
россия
в мире
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446044_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_9fab4157223aff0a92c13fe12c0eb5b9.jpg
https://ria.ru/20260116/putin-2068186399.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446044_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_4cc6844571964018871172626755fafb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, россия, в мире, дмитрий песков
Европа, Россия, В мире, Дмитрий Песков
Кремль зафиксировал заявления из Европы о необходимости диалога с Россией

Песков: Кремль зафиксировал заявления из Европы о диалоге с Россией

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква, Кремль
Москва, Кремль - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Москва, Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кремль зафиксировал заявления из Европы о необходимости диалога с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Фиксировали прозвучавшие за последние дни заявления целого ряда европейских лидеров, а именно из Парижа, из Рима, и даже из Берлина, как это ни покажется странным, в пользу того, что все-таки, чтобы была стабильность в Европе, с русскими нужно говорить", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Европа в ужасе: Путин объявил послам, что теперь произойдет с Украиной
Вчера, 08:00
 
ЕвропаРоссияВ миреДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала