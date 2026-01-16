Кремль зафиксировал заявления из Европы о необходимости диалога с Россией

"Фиксировали прозвучавшие за последние дни заявления целого ряда европейских лидеров, а именно из Парижа, из Рима, и даже из Берлина, как это ни покажется странным, в пользу того, что все-таки, чтобы была стабильность в Европе, с русскими нужно говорить", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.