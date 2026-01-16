https://ria.ru/20260116/dialog-2068290761.html
Кремль зафиксировал заявления из Европы о необходимости диалога с Россией
Кремль зафиксировал заявления из Европы о необходимости диалога с Россией - РИА Новости, 16.01.2026
Кремль зафиксировал заявления из Европы о необходимости диалога с Россией
Кремль зафиксировал заявления из Европы о необходимости диалога с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/putin-2068186399.html
Кремль зафиксировал заявления из Европы о необходимости диалога с Россией
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кремль зафиксировал заявления из Европы о необходимости диалога с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Фиксировали прозвучавшие за последние дни заявления целого ряда европейских лидеров, а именно из Парижа, из Рима, и даже из Берлина, как это ни покажется странным, в пользу того, что все-таки, чтобы была стабильность в Европе, с русскими нужно говорить", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.