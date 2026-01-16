Рейтинг@Mail.ru
13:03 16.01.2026
Песков прокомментировал заявления европейских стран о диалоге с Россией
Озвученные позиции Рима, Парижа и Берлина относительно диалога с РФ являются существенной подвижкой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Флажки Европейского союза и России
Флажки Европейского союза и России. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Озвученные позиции Рима, Парижа и Берлина относительно диалога с РФ являются существенной подвижкой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Фиксировали прозвучавшие за последние дни заявления целого ряда европейских лидеров, а именно из Парижа, из Рима, и даже из Берлина, как это не покажется странным, в пользу того, что все-таки, чтобы была стабильность в Европе - с русскими нужно говорить. Это абсолютно корреспондируется с нашим видением, это то, что, конечно, если это действительно серьезно отражает стратегическое видение европейцев, то это позитивная эволюция позиции", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Песков отметил, что "еще совсем недавно" у европейцев были "утопические заявления", которые абсолютно исключали возможность какого-либо диалога с русскими, в котором говорилось только о необходимости сокрушительного поражения России, теперь же ситуация изменилась.
"Даже вот эти три столицы, которые были упомянуты, заявления трех руководителей - это уже существенная подвижка с нашей точки зрения", - добавил он.
