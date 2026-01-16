https://ria.ru/20260116/dialog-2068290396.html
Песков прокомментировал заявления европейских стран о диалоге с Россией
Песков прокомментировал заявления европейских стран о диалоге с Россией - РИА Новости, 16.01.2026
Песков прокомментировал заявления европейских стран о диалоге с Россией
Озвученные позиции Рима, Парижа и Берлина относительно диалога с РФ являются существенной подвижкой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Озвученные позиции Рима, Парижа и Берлина относительно диалога с РФ являются существенной подвижкой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Фиксировали прозвучавшие за последние дни заявления целого ряда европейских лидеров, а именно из Парижа, из Рима, и даже из Берлина, как это не покажется странным, в пользу того, что все-таки, чтобы была стабильность в Европе - с русскими нужно говорить. Это абсолютно корреспондируется с нашим видением, это то, что, конечно, если это действительно серьезно отражает стратегическое видение европейцев, то это позитивная эволюция позиции", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Песков
отметил, что "еще совсем недавно" у европейцев были "утопические заявления", которые абсолютно исключали возможность какого-либо диалога с русскими, в котором говорилось только о необходимости сокрушительного поражения России
, теперь же ситуация изменилась.
"Даже вот эти три столицы, которые были упомянуты, заявления трех руководителей - это уже существенная подвижка с нашей точки зрения", - добавил он.