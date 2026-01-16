Песков прокомментировал заявления европейских стран о диалоге с Россией

"Фиксировали прозвучавшие за последние дни заявления целого ряда европейских лидеров, а именно из Парижа, из Рима, и даже из Берлина, как это не покажется странным, в пользу того, что все-таки, чтобы была стабильность в Европе - с русскими нужно говорить. Это абсолютно корреспондируется с нашим видением, это то, что, конечно, если это действительно серьезно отражает стратегическое видение европейцев, то это позитивная эволюция позиции", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.