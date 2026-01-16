Дело о хищении при выполнении оборонзаказа передали в прокуратуру

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Уголовное дело о хищении при выполнении оборонзаказа на 2,2 миллиарда рублей, где фигурирует бывший начальник представительства Минобороны РФ Андрей Сухомлин, передано в прокуратуру, сообщает СК России.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что гендиректор "Десятого подшипникового завода" Александр Дьяченко, экс-директор предприятия и начальник военного представительства Минобороны задержаны по подозрению в хищении более 800 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "Десятый подшипниковый завод" Александра Дьяченко, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, бывшего директора по экономике и финансам Николая Борисова , начальника планово-экономического отдела предприятия Феликса Захарцова и Романа Волкова, обвиняемых в совершении мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), а также бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны России Андрея Сухомлина, обвиняемого в совершении мошенничества и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Установлено, что в 2020-2024 годах в рамках государственного оборонного заказа с ООО "Десятый подшипниковый завод" заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Как уточнило ведомство, Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов путем завышения стоимости и внесения заведомо ложных сведений в документы о поставках похитили свыше 2,2 миллиарда рублей, причинив государству и 16 предприятиям промышленности ущерб в особо крупном размере.

По данным СК, в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий судом на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 5 миллиардов рублей.

Кроме того, в отношении Сухомлина, Волкова и Кулешова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемые Борисов, Дьяченко, Захарцов и Кулешова находятся под домашним арестом.