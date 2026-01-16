Рейтинг@Mail.ru
Дело о хищении при выполнении оборонзаказа передали в прокуратуру - РИА Новости, 16.01.2026
18:18 16.01.2026
Дело о хищении при выполнении оборонзаказа передали в прокуратуру
Дело о хищении при выполнении оборонзаказа передали в прокуратуру
2026
Дело о хищении при выполнении оборонзаказа передали в прокуратуру

Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Уголовное дело о хищении при выполнении оборонзаказа на 2,2 миллиарда рублей, где фигурирует бывший начальник представительства Минобороны РФ Андрей Сухомлин, передано в прокуратуру, сообщает СК России.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что гендиректор "Десятого подшипникового завода" Александр Дьяченко, экс-директор предприятия и начальник военного представительства Минобороны задержаны по подозрению в хищении более 800 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Суд вынес приговор по делу о крупном хищении на оборонном заказе
30 декабря 2025, 17:15
30 декабря 2025, 17:15
"Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "Десятый подшипниковый завод" Александра Дьяченко, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, бывшего директора по экономике и финансам Николая Борисова, начальника планово-экономического отдела предприятия Феликса Захарцова и Романа Волкова, обвиняемых в совершении мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), а также бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны России Андрея Сухомлина, обвиняемого в совершении мошенничества и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что в 2020-2024 годах в рамках государственного оборонного заказа с ООО "Десятый подшипниковый завод" заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Как уточнило ведомство, Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов путем завышения стоимости и внесения заведомо ложных сведений в документы о поставках похитили свыше 2,2 миллиарда рублей, причинив государству и 16 предприятиям промышленности ущерб в особо крупном размере.
По данным СК, в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий судом на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 5 миллиардов рублей.
Кроме того, в отношении Сухомлина, Волкова и Кулешова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемые Борисов, Дьяченко, Захарцов и Кулешова находятся под домашним арестом.
"Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СК.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Экс-замминистра обороны Попову продлили арест по делу о хищениях
17 июля 2025, 13:21
17 июля 2025, 13:21
 
