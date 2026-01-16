Транзит судов через Дарданеллы приостановили из-за поломки сухогруза

СТАМБУЛ, 16 янв - РИА Новости. Транзит судов через пролив Дарданеллы в Турции осуществляется лишь в одну сторону из-за неполадок у сухогруза, сообщили РИА Новости в пятницу в Генеральном управлении береговой охраны Турции.