Транзит судов через Дарданеллы приостановили из-за поломки сухогруза
Транзит судов через Дарданеллы приостановили из-за поломки сухогруза - РИА Новости, 16.01.2026
Транзит судов через Дарданеллы приостановили из-за поломки сухогруза
Транзит судов через пролив Дарданеллы в Турции осуществляется лишь в одну сторону из-за неполадок у сухогруза, сообщили РИА Новости в пятницу в Генеральном... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T17:09:00+03:00
2026-01-16T17:09:00+03:00
2026-01-16T17:12:00+03:00
в мире
турция
дарданеллы
мозамбик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
Транзит судов через Дарданеллы приостановили из-за поломки сухогруза
РИА Новости: транзит судов через Дарданеллы ограничен из-за поломки у сухогруза