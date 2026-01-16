Рейтинг@Mail.ru
Транзит судов через Дарданеллы приостановили из-за поломки сухогруза - РИА Новости, 16.01.2026
17:09 16.01.2026 (обновлено: 17:12 16.01.2026)
Транзит судов через Дарданеллы приостановили из-за поломки сухогруза
Транзит судов через Дарданеллы приостановили из-за поломки сухогруза - РИА Новости, 16.01.2026
Транзит судов через Дарданеллы приостановили из-за поломки сухогруза
Транзит судов через пролив Дарданеллы в Турции осуществляется лишь в одну сторону из-за неполадок у сухогруза, сообщили РИА Новости в пятницу в Генеральном... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T17:09:00+03:00
2026-01-16T17:12:00+03:00
в мире
турция
дарданеллы
мозамбик
турция
дарданеллы
мозамбик
в мире, турция, дарданеллы, мозамбик
В мире, Турция, Дарданеллы, Мозамбик
Транзит судов через Дарданеллы приостановили из-за поломки сухогруза

РИА Новости: транзит судов через Дарданеллы ограничен из-за поломки у сухогруза

© Depositphotos.com / blooduaПролив Дарданеллы, Турция
Пролив Дарданеллы, Турция - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Depositphotos.com / bloodua
Пролив Дарданеллы, Турция. Архивное фото
СТАМБУЛ, 16 янв - РИА Новости. Транзит судов через пролив Дарданеллы в Турции осуществляется лишь в одну сторону из-за неполадок у сухогруза, сообщили РИА Новости в пятницу в Генеральном управлении береговой охраны Турции.
"Транзит судов с юга на север приостановлен с 15.45 мск", - сообщили в ведомстве.

В очереди на проход порядка 25 судов.
По данным местного портала Çanakkale Kalem, причиной стал сухогруз Boston Beacon длиной 274 метра, у которого вышел из строя генератор. Судно под флагом Мозамбика движется из египетского Порт-Саида в Ялову.
В миреТурцияДарданеллыМозамбик
 
 
