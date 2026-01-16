Россиянам дали совет, как безопасно оставлять персональные данные в Сети

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Безопасно оставлять персональные данные в интернете можно, для этого стоит сохранить их в ID-сервисе, а после входить на сайты лишь по номеру телефона - сервис сам будет предоставлять сайту личные данные, но в зашифрованном виде, рассказал в интервью РИА Новости директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.