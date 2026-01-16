https://ria.ru/20260116/dannye-2068252661.html
Россиянам дали совет, как безопасно оставлять персональные данные в Сети
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Безопасно оставлять персональные данные в интернете можно, для этого стоит сохранить их в ID-сервисе, а после входить на сайты лишь по номеру телефона - сервис сам будет предоставлять сайту личные данные, но в зашифрованном виде, рассказал в интервью РИА Новости директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.
«
"Делиться можно. Сейчас в России очень много ID-сервисов, когда пользователь, предварительно сохранив свои данные в таком сервисе, может авторизоваться на любом сайте и в приложении просто по номеру телефона", - сообщил он.
Таким образом все данные хранятся в одном ID-сервисе в зашифрованном виде и вероятность взлома сокращается до нуля. Это безопасно, заверил он.
Бийчук пошутил, что если постоянно думать о краже персональных данных мошенниками, то лучше уехать куда-нибудь подальше и жить без современных благ цивилизации, в первую очередь без интернета.