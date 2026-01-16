Дания и США не договаривались о покупке Гренландии, заявил глава МИД

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, комментируя слова пресс-секретаря Белого Дома Каролин Левитт о том, что рабочая группа по Гренландии будет обсуждать вопрос приобретения острова Соединенными Штатами, Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, комментируя слова пресс-секретаря Белого Дома Каролин Левитт о том, что рабочая группа по Гренландии будет обсуждать вопрос приобретения острова Соединенными Штатами, заявил , что стороны об этом не договаривались, и предупредил, что если Вашингтон в ходе переговоров не будет уважать территориальную целостность Датского королевства, то встречи быстро прекратятся.

В среду министры иностранных дел Дании Гренландии покинули Белый дом менее чем через 1,5 часа после начала переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом. Позицию США по вопросу острова не удалось изменить на встрече в Белом доме, заявил глава датского ведомства. Он также сообщил, что Дания и США решили создать группу высокого уровня для проработки мер по реагированию на обеспокоенность США в связи с безопасностью Гренландии. В четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что технические переговоры США с Данией по вопросу приобретения Гренландии продолжатся и будут проходить каждые две-три недели.

"Это просто не то, о чем мы договаривались. Вынужден на этом настоять. Я знаю, о чем мы договорились. Я сидел в комнате и смотрел прямо в глаза американскому вице-президенту и американскому госсекретарю и договорился об этом", - заявил Расмуссен в интервью телерадиокомпании DR.

По словам дипломата, о том, что США могут завладеть Гренландией, не может быть и речи. Он заявил, что этого не хотят ни в Дании, ни на острове и что это противоречит всем нормам международного права. Более того, это необязательно для достижения того, что на встрече в среду было обозначено как американские интересы, отметил он.

"Есть ли способ, при котором можно удовлетворить законные американские желания в сфере безопасности при (соблюдении - ред.) уважения к (территориальной - ред.) целостности королевства. Именно об этом мы договорились, и на этом основываемся. И ясно, что, когда эти встречи начнутся и если окажется, что американцы подходят к этому по-другому, то череда этих встреч будет очень и очень короткой", - подчеркнул глава датского МИД.

Расмуссен добавил, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет завладеть Гренландией, подчеркнув, что задача Дании - не допустить, чтобы это желание осуществилось.

В интервью датскому телеканалу TV2 он также заявил, что красной линией для Копенгагена является неуважение к суверенитету Гренландии и Дании.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.