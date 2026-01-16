https://ria.ru/20260116/chuvashija-2068276589.html
В Чувашии еще один ученик обратился за медпомощью после приема пищи
Еще один ученик чебоксарской школы обратился за медицинской помощью после приема пищи, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв — РИА Новости.
Еще один ученик чебоксарской школы обратился за медицинской помощью после приема пищи, сообщает
министерство здравоохранения Чувашии.
В четверг министерство сообщало о том, что несколько учащихся обратились за медицинской помощью с похожими симптомами, которые связывают с приемом пищи. Двое детей в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы, 1 ребенок лечится амбулаторно. Глава минобразования Чувашии Дмитрий Захаров сообщал о поступлении сведений о значительном количестве пропусков занятий учащимися чебоксарской школы №50, что связано с резким увеличением уровня заболеваемости. Ситуацию взяла на контроль прокуратура Чувашии.
«
"По данным на утро 16 января за медицинской помощью обратились 4 ребенка: 2 из них получают необходимую медицинскую помощь в инфекционном стационаре, еще 2 – амбулаторно", - говорится в сообщении. Отмечается, что причины обращения учеников к врачам устанавливаются.
В свою очередь министерство образования Чувашии информирует о том, что в здании школы № 50 проведут дезинфекцию.
"Учебный процесс не прерывается. Школьники временно переведены на дистанционный формат обучения", - отмечается в сообщении минобра республики.