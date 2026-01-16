Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии еще один ученик обратился за медпомощью после приема пищи - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/chuvashija-2068276589.html
В Чувашии еще один ученик обратился за медпомощью после приема пищи
В Чувашии еще один ученик обратился за медпомощью после приема пищи - РИА Новости, 16.01.2026
В Чувашии еще один ученик обратился за медпомощью после приема пищи
Еще один ученик чебоксарской школы обратился за медицинской помощью после приема пищи, сообщает министерство здравоохранения Чувашии. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T12:05:00+03:00
2026-01-16T12:05:00+03:00
происшествия
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
https://ria.ru/20250516/norovirus-2017484557.html
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чувашская республика (чувашия), чебоксары
Происшествия, Чувашская Республика (Чувашия), Чебоксары
В Чувашии еще один ученик обратился за медпомощью после приема пищи

В Чебоксарах еще один ребенок обратился за медпомощью после приема пищи

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв — РИА Новости. Еще один ученик чебоксарской школы обратился за медицинской помощью после приема пищи, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.
В четверг министерство сообщало о том, что несколько учащихся обратились за медицинской помощью с похожими симптомами, которые связывают с приемом пищи. Двое детей в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы, 1 ребенок лечится амбулаторно. Глава минобразования Чувашии Дмитрий Захаров сообщал о поступлении сведений о значительном количестве пропусков занятий учащимися чебоксарской школы №50, что связано с резким увеличением уровня заболеваемости. Ситуацию взяла на контроль прокуратура Чувашии.
«
"По данным на утро 16 января за медицинской помощью обратились 4 ребенка: 2 из них получают необходимую медицинскую помощь в инфекционном стационаре, еще 2 – амбулаторно", - говорится в сообщении. Отмечается, что причины обращения учеников к врачам устанавливаются.
В свою очередь министерство образования Чувашии информирует о том, что в здании школы № 50 проведут дезинфекцию.
"Учебный процесс не прерывается. Школьники временно переведены на дистанционный формат обучения", - отмечается в сообщении минобра республики.
Работа СК РФ на месте отравления учащихся гимназии в чувашской Шумерле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
У учеников, отравившихся в чувашской гимназии, обнаружили норовирус
16 мая 2025, 19:34
 
ПроисшествияЧувашская Республика (Чувашия)Чебоксары
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала