В Чувашии еще один ученик обратился за медпомощью после приема пищи

В четверг министерство сообщало о том, что несколько учащихся обратились за медицинской помощью с похожими симптомами, которые связывают с приемом пищи. Двое детей в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы, 1 ребенок лечится амбулаторно. Глава минобразования Чувашии Дмитрий Захаров сообщал о поступлении сведений о значительном количестве пропусков занятий учащимися чебоксарской школы №50, что связано с резким увеличением уровня заболеваемости. Ситуацию взяла на контроль прокуратура Чувашии.