Чичваркина* обвинили в распространении фейков об ударе по больнице в Киеве
16:50 16.01.2026 (обновлено: 16:51 16.01.2026)
Чичваркина* обвинили в распространении фейков об ударе по больнице в Киеве
Евгений Чичваркин* обвиняется в распространении ложных сведений об ударе по детской больнице "Охматдет" в Киеве, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 16.01.2026
Россия, Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Чичваркина* обвинили в распространении фейков об ударе по больнице в Киеве

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Евгений Чичваркин* обвиняется в распространении ложных сведений об ударе по детской больнице "Охматдет" в Киеве, передает корреспондент РИА Новости из зала Дорогомиловского райсуда Москвы, где начался заочный процесс над бизнесменом.
"Разместил на всеобщее обозрение скриншот публикации заявления антивоенного комитета Российской Федерации, в котором содержалась заведомо ложная информация о ракетном ударе ВС РФ по корпусу больницы "Охматдет"… и комментарий к нему", - заявило обвинение в ходе заседания.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Суд вынес приговор уроженцу Узбекистана, распространявшего фейки о Буче
3 декабря 2025, 20:11
Как сообщали в столичной прокуратуре, Чичваркин* обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
По версии следствия, в июле 2024 года Чичваркин* за границей разместил в соцсети публикацию, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции.
Кроме того, полагает следствие, Чичваркин*, включенный в 2022 году в реестр иностранных агентов и впоследствии дважды привлеченный к административной ответственности по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента), в апреле опубликовал на одном из видеохостингов видеоролик и текстовые комментарии к нему без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иностранным агентом либо касаются его деятельности.
Чичваркин* заочно арестован, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Александр Роднянский* - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Суд отклонил жалобу Роднянского* по делу о распространении фейков об армии
2 декабря 2025, 23:16
 
