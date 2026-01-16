Рейтинг@Mail.ru
Богомаз рассказал подробности ночной атаки ВСУ на Брянскую область - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 16.01.2026 (обновлено: 14:19 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/bryanskaya-2068287602.html
Богомаз рассказал подробности ночной атаки ВСУ на Брянскую область
Богомаз рассказал подробности ночной атаки ВСУ на Брянскую область - РИА Новости, 16.01.2026
Богомаз рассказал подробности ночной атаки ВСУ на Брянскую область
Обстрелы ВСУ повредили ТЭС и подстанцию в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T12:52:00+03:00
2026-01-16T14:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
клинцовский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
клинцовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8490bafce2ee30d7aecf09be0f1bddf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, клинцовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Клинцовский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Богомаз рассказал подробности ночной атаки ВСУ на Брянскую область

ВСУ атаковали ракетами ТЭС и подстанцию в Брянской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового
Осколки снаряда реактивной системы залпового - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда реактивной системы залпового. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 16 янв — РИА Новости. Обстрелы ВСУ повредили ТЭС и подстанцию в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«

"Сегодня ночью в результате намеренного применения ВСУ реактивных систем залпового огня повреждены Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция", — написал он.

По словам губернатора, часть жителей этих районов осталась без электроснабжения и тепла.
Специальные службы работают на местах для устранения последствий, добавил Богомаз. Он заверил, что ситуация под контролем.
ВСУ ежедневно пытаются обстреливать и атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.
В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьКлинцовский районАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала