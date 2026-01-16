https://ria.ru/20260116/bryanskaya-2068287602.html
Богомаз рассказал подробности ночной атаки ВСУ на Брянскую область
Богомаз рассказал подробности ночной атаки ВСУ на Брянскую область
Обстрелы ВСУ повредили ТЭС и подстанцию в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
клинцовский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
ВСУ атаковали ракетами ТЭС и подстанцию в Брянской области