В Бразилии определили новое место содержания экс-президента Болсонару

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Верховный суд Бразилии определил новое место содержания бывшего президента Жаира Болсонару, осужденного за попытку госпереворота, сообщает газета Globo.

С ноября Болсонару отбывал наказание в здании управления федеральной полиции в бразильской столице. В начале января верховный суд отказался отправлять экс-президента под домашний арест, несмотря на перенесенную операцию.

Как постановил судья Алешандри ди Мораис, экс-президент будет переведен в комплекс пенитенциарных учреждений Папуда. Он также постановил, что Болсонару должен пройти медицинское обследование, чтобы оценить необходимость перевода в тюремную больницу. После этого осмотра судья еще раз примет решение по запросу защиты о домашнем аресте по состоянию здоровья.

Мораис заявил, что Болсонару отбывал наказание "в чрезвычайно благоприятных условиях по сравнению с остальной частью бразильской тюремной системы".

Как сообщается, и в новой тюрьме Болсонару будет в специальном блоке для привилегированных заключенных, известном как "Папудинья".

В прежней тюрьме у Болсонару была отдельная комната, цветной телевизор, мини-холодильник и кондиционер. Судья отметил, что теперь осужденный будет отбывать наказание в еще более комфортных условиях, которые позволят увеличить время свиданий с членами семьи, дадут возможность загорать и заниматься физическими упражнениями на тренажерах.