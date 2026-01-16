ВС: брак с россиянином не освобождает иностранца от миграционных мер

"ВС России с таким подходом не согласился и оставил в силе акты судов первой и апелляционной инстанций. Судебная коллегия по административным делам разъяснила, что факт заключения брака после вынесения решения о нежелательности пребывания не имеет правового значения для рассмотрения дела. А наличие семьи не освобождает иностранного гражданина от применения мер миграционного контроля", - уточнили в пресс-службе Верховного суда РФ.