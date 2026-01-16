Рейтинг@Mail.ru
14:02 16.01.2026
ВС: брак с россиянином не освобождает иностранца от миграционных мер
россия, украина, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Украина, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
ВС: брак с россиянином не освобождает иностранца от миграционных мер

Верховный суд: брак с россиянином не освобождает иностранца от миграционных мер

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Брак с гражданином РФ не освобождает иностранца от применения мер российского миграционного законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ.
В пресс-службе рассказали о деле гражданки Украины, которая после отбытия наказания за связанное с наркоторговлей преступление обратилась в суд с требованием отменить решение ФСИН о нежелательности ее пребывания в РФ. Она указала, что это решение якобы нарушает ее право на личную и семейную жизнь, поскольку она долгое время проживала в стране и планировала выйти замуж за гражданина РФ. В удовлетворении требований поначалу ей было отказано, однако кассация пересмотрело это решение, указав, что к моменту апелляционного рассмотрения дела заявительница уже вступила в брак.
"ВС России с таким подходом не согласился и оставил в силе акты судов первой и апелляционной инстанций. Судебная коллегия по административным делам разъяснила, что факт заключения брака после вынесения решения о нежелательности пребывания не имеет правового значения для рассмотрения дела. А наличие семьи не освобождает иностранного гражданина от применения мер миграционного контроля", - уточнили в пресс-службе Верховного суда РФ.
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Верховный суд разрешил привлекать к ответственности каждого участника драки
22 декабря 2025, 19:18
 
РоссияУкраинаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
