Рейтинг@Mail.ru
Расчеты БПЛА ВСУ бьют по украинцам, которые хотят сдаться в плен - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:19 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/bpla-2068429579.html
Расчеты БПЛА ВСУ бьют по украинцам, которые хотят сдаться в плен
Расчеты БПЛА ВСУ бьют по украинцам, которые хотят сдаться в плен - РИА Новости, 16.01.2026
Расчеты БПЛА ВСУ бьют по украинцам, которые хотят сдаться в плен
Пытающихся сдаться в плен украинцев атакуют расчеты БПЛА ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T22:19:00+03:00
2026-01-16T22:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048802781_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e9f0e7f2f4bbb606764f065196688b6.jpg
https://ria.ru/20260115/vsu-2067974502.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048802781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2c1563f7ac82f3ad9469891c9183522b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Расчеты БПЛА ВСУ бьют по украинцам, которые хотят сдаться в плен

РИА Новости: расчеты БПЛА ВСУ атакуют украинцев, пытающихся сдаться в плен

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пытающихся сдаться в плен украинцев атакуют расчеты БПЛА ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Сколько раз мы слышали из уст пленных, что при попытке сдачи их атаковали свои же "дронщики". Да, украинские БПЛАшники строго следят, чтобы мобилизованные на позициях никуда не убежали", - сказал собеседник агентства.
Украинский военнопленный Владимир Лобанов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Украинский пленный рассказал, как его насильно заставили служить
15 января, 08:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала