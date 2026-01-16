https://ria.ru/20260116/bpla-2068429579.html
Расчеты БПЛА ВСУ бьют по украинцам, которые хотят сдаться в плен
Расчеты БПЛА ВСУ бьют по украинцам, которые хотят сдаться в плен - РИА Новости, 16.01.2026
Расчеты БПЛА ВСУ бьют по украинцам, которые хотят сдаться в плен
Пытающихся сдаться в плен украинцев атакуют расчеты БПЛА ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы украины
