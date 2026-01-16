Рейтинг@Mail.ru
Инструктор рассказал, как российских десантников готовят к сваткам с БПЛА - РИА Новости, 16.01.2026
22:03 16.01.2026
Инструктор рассказал, как российских десантников готовят к сваткам с БПЛА
Инструктор рассказал, как российских десантников готовят к сваткам с БПЛА
безопасность, вооруженные силы рф
Безопасность, Вооруженные силы РФ
Инструктор рассказал, как российских десантников готовят к сваткам с БПЛА

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России
Военнослужащий Вооруженных сил России. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 16 янв – РИА Новости. Бойцов 331-го полка 98-ой дивизии ВС РФ при подготовке выводят из "зоны комфорта" и делают акцент на внештатные ситуации в противодействии БПЛА, рассказал РИА Новости инструктор с позывным "Шахматист".
"Максимально была приближена тренировка к боевой обстановке: артиллерийские разрывы были и сбросы с дронов. Отрабатываем внештатные ситуации с БПЛА, а также делаем упор на медицину. В целом, выводим бойцов из зоны комфорта", - рассказал "Шахматист".
Он уточнил, что при медподготовке учат не только работать с ранами, используя искусственную кровь, но ставить капельницы в полевых условиях.
"Каждый военнослужащий в воздушно-десантных войсках соответственно работает с имитацией крови. Каждый умеет ставить капельницу личному составу и работать непосредственно в двойках-тройках, вести эвакуацию", - пояснил боец.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин: опыт боевых дронов ВС России должен применяться и в мирной жизни
