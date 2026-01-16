Инструктор рассказал, как российских десантников готовят к сваткам с БПЛА

ГЕНИЧЕСК, 16 янв – РИА Новости. Бойцов 331-го полка 98-ой дивизии ВС РФ при подготовке выводят из "зоны комфорта" и делают акцент на внештатные ситуации в противодействии БПЛА, рассказал РИА Новости инструктор с позывным "Шахматист".

"Максимально была приближена тренировка к боевой обстановке: артиллерийские разрывы были и сбросы с дронов. Отрабатываем внештатные ситуации с БПЛА, а также делаем упор на медицину. В целом, выводим бойцов из зоны комфорта", - рассказал "Шахматист".

Он уточнил, что при медподготовке учат не только работать с ранами, используя искусственную кровь, но ставить капельницы в полевых условиях.