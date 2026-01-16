Рейтинг@Mail.ru
Новое заявление Мерца о России поразило журналиста - РИА Новости, 16.01.2026
08:46 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/bouz-2068230213.html
Новое заявление Мерца о России поразило журналиста
Новое заявление Мерца о России поразило журналиста - РИА Новости, 16.01.2026
Новое заявление Мерца о России поразило журналиста
Россия теперь снова "европейская" после того, как последние четыре года была Сауроном", — говорится в публикации. РИА Новости, 16.01.2026
в мире
россия
фридрих мерц
германия
сергей лавров
в мире, россия, фридрих мерц, германия, сергей лавров
В мире, Россия, Фридрих Мерц, Германия, Сергей Лавров
Новое заявление Мерца о России поразило журналиста

Журналиста Боуза поразило заявление Мерца о европейской России

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о России поразило журналиста Чея Боуза. Об этом он написал в соцсети X.

"Россия теперь снова "европейская" после того, как последние четыре года была Сауроном", — говорится в публикации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Немецкий политик объяснил конструктивное высказывание Мерца о России
Вчера, 20:07
Накануне Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.

Вчера глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным работой на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава РФПИ прокомментировал заявления Мерца о России
Вчера, 19:27
 
