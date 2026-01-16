Сотни колумбийцев провели акцию протеста против похищения Мадуро

БОГОТА, 16 янв - РИА Новости. Сотни человек в четверг провели акцию протеста у посольства США в Боготе против похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, акция была организована по призыву крупнейшего профсоюза учителей страны - Колумбийской федерации работников образования Fecode.