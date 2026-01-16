Сотни колумбийцев провели акцию протеста против похищения Мадуро

БОГОТА, 16 янв - РИА Новости. Сотни человек в четверг провели акцию протеста у посольства США в Боготе против похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, акция была организована по призыву крупнейшего профсоюза учителей страны - Колумбийской федерации работников образования Fecode.
"Это акт сопротивления жестокому убийству более 130 человек и похищению президента Николаса Мадуро и его супруги, депутата Силии Флорес. Это позорный акт ужасающего варварства", - заявил РИА Новости активист и адвокат Хуан Фернандо Ромеро, принимавший участие в манифестации.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
В ходе акции в Боготе группы протестующих осуждали также удары Израиля по сектору Газа и давление Вашингтона на Кубу. Манифестанты на несколько часов перекрыли улицы и основные транспортные магистрали вблизи посольства, что привело к серьезным заторам и временному закрытию системы общественного транспорта TransMilenio.
Любые решения суда США против Мадуро незаконны, заявила Захарова
15 января, 18:15