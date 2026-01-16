Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы сгорел внедорожник BMW Х6
14:43 16.01.2026
В центре Москвы сгорел внедорожник BMW Х6
Внедорожник BMW Х6 сгорел из-за неисправности в электрооборудовании на улице Моховая в центре Москвы, люди, по предварительной информации, не пострадали
происшествия, москва, bmw ag, bmw x5, bmw 1
Происшествия, Москва, BMW AG, BMW X5, BMW 1
В центре Москвы сгорел внедорожник BMW Х6

В центре Москвы сгорел внедорожник BMW Х6 из-за неисправного электрооборудования

© Фото : АГН "Москва"Пожарная техник
Пожарная техник. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Внедорожник BMW Х6 сгорел из-за неисправности в электрооборудовании на улице Моховая в центре Москвы, люди, по предварительной информации, не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"BMW Х6 вспыхнул возле дома номер 8 на улице Моховая", - сказал собеседник агентства.
По его словам, очаг возгорания находился в моторном отсеке внедорожника. Предварительная причина происшествия - неисправность в электрооборудовании.
"Пожар оперативно потушен. Информация о пострадавших не поступала", - заключил собеседник агентства.
Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание автобуса на трассе в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Алтайском крае загорелся автобус с пассажирами
Вчера, 10:57
 
Происшествия Москва BMW AG BMW X5 BMW 1
 
 
