В центре Москвы сгорел внедорожник BMW Х6
В центре Москвы сгорел внедорожник BMW Х6 - РИА Новости, 16.01.2026
В центре Москвы сгорел внедорожник BMW Х6
Внедорожник BMW Х6 сгорел из-за неисправности в электрооборудовании на улице Моховая в центре Москвы, люди, по предварительной информации, не пострадали,... РИА Новости, 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Внедорожник BMW Х6 сгорел из-за неисправности в электрооборудовании на улице Моховая в центре Москвы, люди, по предварительной информации, не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"BM
W Х6 вспыхнул возле дома номер 8 на улице Моховая", - сказал собеседник агентства.
По его словам, очаг возгорания находился в моторном отсеке внедорожника. Предварительная причина происшествия - неисправность в электрооборудовании.
"Пожар оперативно потушен. Информация о пострадавших не поступала", - заключил собеседник агентства.