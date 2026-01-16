В Запорожской области 76 тысяч абонентов остаются без света из-за атаки ВСУ

«

"По состоянию на 08.00 зафиксировано 76 141 отключенный потребитель. Обстановка остается напряженной из-за высокой дроновой активности, что затрудняет проведение восстановительных мероприятий. Аварийные службы продолжают работу в усиленном режиме для максимально оперативного восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении минэнерго.