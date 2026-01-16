Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области 76 тысяч абонентов остаются без света из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 16.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 16.01.2026 (обновлено: 09:44 16.01.2026)
В Запорожской области 76 тысяч абонентов остаются без света из-за атаки ВСУ
В Запорожской области 76 тысяч абонентов остаются без света из-за атаки ВСУ
В Запорожской области 76 тысяч абонентов остаются без света из-за атаки ВСУ
Более 76 тысяч абонентов остаются без электричества в Запорожской области из-за атаки ВСУ, работы по восстановлению продолжаются, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.01.2026
В Запорожской области 76 тысяч абонентов остаются без света из-за атаки ВСУ

Монтажники во время проведения работ на ЛЭП. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Более 76 тысяч абонентов остаются без электричества в Запорожской области из-за атаки ВСУ, работы по восстановлению продолжаются, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
Ранее сообщалось, что около 87 тысяч человек остались без электричества в Запорожской области в результате ночной атаки ВСУ.
«
"По состоянию на 08.00 зафиксировано 76 141 отключенный потребитель. Обстановка остается напряженной из-за высокой дроновой активности, что затрудняет проведение восстановительных мероприятий. Аварийные службы продолжают работу в усиленном режиме для максимально оперативного восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении минэнерго.
По данным министерства, полностью отключены от электричества села Зеленый Гай, Подгорное, Широкое (Васильевский муниципальный округ), частично: село Великая Знаменка (Каменка‑Днепровский муниципальный округ), село Новое (Токмакский муниципальный округ), города Васильевка, Каменка‑Днепровская, Бердянск.
