Андрей Бийчук: мошеннические схемы станут персонализированными и сложными

Борьба операторов связи и государства с телефонным и онлайн-мошенниками, как битва вирусов и антивирусов, будет вечной, считает директор Центра продуктов телеком технологий МТС Андрей Бийчук. В интервью РИА Новости он рассказал, за чем охотятся аферисты и каковы их излюбленные роли, а также какую систему не могут взломать хакеры, и как мошенники будут применять искусственный интеллект в будущем. Беседовала Арина Ткаченко.
– Как вы оцениваете текущую ситуацию с телефонным мошенничеством в России?
– Мы видим, что количество мошеннических звонков снизилось. Но темп пока не упал – рост нежелательных звонков составил 5% год к году. Темпы роста предыдущих периодов заметно выше. Поэтому мошенничество замедляется.
Всего за 2025 год наша система заблокировала 3,17 миллиарда нежелательных звонков, что на 3% меньше, чем годом ранее. Мошенникам становится намного сложнее получать главные инструменты для их деятельности – номерную емкость, с которой они звонят.
– А какая самая актуальная схема мошенников на российском рынке?
– По сей день самая популярная схема связана с инвестициями, потому что люди часто проявляют интерес к легкому заработку. Кроме того, излюбленные роли телефонных злоумышленников – службы доставки, банки, операторы сотовой связи и так далее. Мошенники не пытаются нас удивить каким-то ноу-хау, они пытаются попасть в ту проблему, которая у нас есть. Звонок от мошенника под видом курьера уже не удивляет.
– За чем охотятся аферисты?
– У мошенников есть две глобальные и взаимосвязанные цели: это финансы и доступ к данным. Доступ к данным нужен для того, чтобы получить доступ к финансам. Цели у них, к сожалению, или к счастью, останутся неизменными – наши с вами финансы.
– Наблюдали ли вы мошеннические схемы с использованием Max?
– Скомпрометировать данные можно где угодно. Мы анализируем обращения от наших пользователей, и за все время не было каких-либо массовых жалоб о попытке мошенничества в национальном мессенджере Max. Пока что это так.
– В эру телефонных и интернет-мошенников как делиться своими персональными данными с сервисами и мессенджерами, если мошенники всегда хотят украсть их?
– Если думать о таком постоянно, стоит уехать куда-нибудь подальше и жить без современных благ цивилизации, в первую очередь без интернета. Это такая крайность. Но если серьезно, то делиться можно. Сейчас в России очень много ID-сервисов, когда пользователь, предварительно сохранив свои данные в таком сервисе, может авторизоваться на любом сайте и в приложении просто по номеру телефона. Получается, что все данные хранятся в одном ID-сервисе в зашифрованном виде, и вероятность взлома сокращается до нуля. Это безопасно. Но тут важно понимать, что, к сожалению, за последние три года утекло очень много данных. Концептуально картина уже не изменится. Однако стоит обратить внимание на следующий аспект: большинство данных утекло из маленьких компаний, когда никто не ожидал, что будет настолько большая атака – взлом компаний, активные попытки кражи персональных данных. Сейчас же многие уже успели улучшить свою внутреннюю безопасность.
– Сколько данных утекло в 2025 году?
– За 2025 год у четырех миллионов пользователей наш мониторинг утечек обнаружил 17 миллионов утечек данных на различных сайтах и в приложениях. То есть в среднем на каждого пользователя пришлось по четыре утечки. Базовая рекомендация простая: как минимум, нужно поменять пароль. Если же пароль был идентичен тому, который был на других площадках, стоит заменить его и там тоже.
При утечке паспортных данных сам документ менять не нужно. Это бессмысленно и требует много усилий. Но мы все равно уведомляем о подобных случаях абонента, чтобы он был готов к потенциальному мошенническому звонку или попытке взлома.
– Какие технические методы используют мошенники для обхода систем верификации и аутентификации?
– Такого нет. Раньше основная технологическая особенность подменного номера заключалась в том, что не было связи между всеми операторами в России. А сейчас на антифрод-платформе, которую сделали вместе с Роскомнадзором, происходит единая верификация всех звонков. Государство сделало так, что если номерная емкость принадлежит одному оператору, а второй оператор принимает звонок, то он приходит к первому за подтверждением, чтобы избежать мошенничества. И только в случае подтверждения звонок доходит до абонента. Это все происходит за миллисекунды.
– Вообще нет погрешностей?
– Погрешности могут возникать, но 99,99% всех звонков проходят успешно, без задержки для пользователя.
– Еще не было случая, когда мошенникам все-таки удавалось обмануть антифрод-систему?
– Ее невозможно обмануть. Для попытки обмана нужно скомпрометировать целого оператора связи, проникнуть в его инфраструктуру, что кажется невозможным.
– Какая онлайн-платформа самая безопасная на рынке?
– Мошенники ни от чего не отказываются. Они используют любые платформы как один из механизмов своей схемы. Поэтому нельзя оценивать безопасные мессенджеры или безопасные платформы. Это все – инструменты в руках мошенников. Например, в национальном мессенджере Max ведутся работы, чтобы он стал еще более безопасными, в других мессенджерах тоже такие попытки предпринимаются.
– Искусственный интеллект для людей – это добро или зло?
– Все технологии, которые появляются, могут быть по-разному интерпретированы. Прежде всего, от людей зависит, как мы будем их использовать. Конкретно для нас, для наших пользователей в России это добро. Но нам нужно противостоять злу, которое используют мошенники.
– Как далеко зашли мошенники с искусственным интеллектом?
– Они уже года полтора создают дипфейки – сгенерированные нейросетью кружочки и голосовые сообщения в Telegram. Но их тяжело масштабировать, дипфейк – это персонализированная история. Пока непонятно, как аферисты смогут поставить эту технологию на поток.
– История с дипфейками может стать массовой?
– В перспективе двух-трех лет произойдет стагнация, количество нежелательных звонков будет падать. Мошеннические схемы станут более персонализированными и сложными. И на первый план выйдет искусственный интеллект, и частота его использования будет активно увеличиваться. Четыре года назад клонирование голоса для создания дипфейка казалось фантастическим фильмом из Голливуда. Сейчас же любой школьник на домашней видеокарте может сгенерировать голос учителя, позвонить маме и сказать, что уроков сегодня не будет.
– Вернемся к голосовой связи. Как часто телефонные мошенники атакуют россиян?
По нашим данным, в 2025 году каждый шестисотый звонок оказывался мошенническим. В целом, среди работающего населения в России, почти каждый гражданин получил минимум один звонок от аферистов.
– Почему мошенники побеждают?
– Самый большой страх и одна из проблем – боязнь потенциальной жертвы рассказать своим близким о происходящем, о том, что они попали на вторую, третью ступеньку мошеннической схемы. Их запугивают, и это большая проблема. Злоумышленники угрожают жертве, что создадут проблемы родственникам, если они узнают о происходящем. Нужно постоянно общаться со своими близкими и доносить до них, что вам можно и нужно все рассказывать, предупреждать о новых схемах и так далее.
– Говорят, что мошенники всегда на шаг впереди. Вы согласны с этим?
– Это как борьба вирусов и антивирусов. Это всегда будет продолжаться. Люди просто научатся с этим жить. В то же время, операторы связи и государство продолжают разрабатывать новые решения для противодействия мошенничеству, и они показывают высокую эффективность в телефонном голосовом канале операторов. Сейчас мошенники в среднем успевают сделать 50-60 звонков до того, как их находит антифрод-система. Новое решение кратно сократит число звонков, которые злоумышленники успеют сделать до того, как номер будет найден. Мы, как оператор, планируем запустить такое решение в ближайшее время. А дальше, при развитии государственных инициатив, будем делиться технологией и с другими операторами.
Нужно сделать так, чтобы абонент смог ответить на любой неизвестный звонок, не боясь того, что это спам или мошенничество. Цель – в перспективе ближайших лет привести к нулю все виды спама, мошенничества на сети в голосовом канале. Чтобы люди не боялись брать трубку с незнакомого номера, как десять лет назад.
– Это будет реализовано благодаря введению дополнительных мер?
– Это все будет построено полностью на искусственном интеллекте, который будет работать 24/7. Уже сейчас мы занимаемся разработкой такого продукта.
– С какими вызовами телеком-отрасль столкнется в 2026 году?
– Во-первых, произойдет снижение количества мошеннических звонков, но вырастет их качество. В топе у злоумышленников будут многоуровневые схемы, когда жертву будут вынуждать перезванивать на неизвестный номер.
Также усилится применение искусственного интеллекта – мошенники будут чаще применять нейросети для изменения голоса, создавать фейковые фото и видео. Но по большей части злоумышленники продолжат применять те массовые схемы, которые сейчас существуют на рынке.
В целом, мошенничество никуда не денется как явление. Злоумышленники будут пытаться мигрировать в разные каналы связи, особенно в новые. Но уже сейчас российский телеком-рынок может эффективно бороться с ними, например, мы снизили количество звонков с подменой номера практически до нуля и за последний год начали в шесть раз быстрее находить и блокировать нежелательные номера. Время их выявления снизилось до 30 секунд, а далее планируем сократить его всего до нескольких секунд.
Если раньше мы могли бороться с преступными схемами только после их появления, то сейчас мы на пути к тому, чтобы предугадывать их с помощью искусственного интеллекта, оперативно адаптировать под эти схемы наши сервисы, чтобы победить "болезнь" еще до ее появления.
