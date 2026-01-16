Андрей Бийчук: мошеннические схемы станут персонализированными и сложными

Борьба операторов связи и государства с телефонным и онлайн-мошенниками, как битва вирусов и антивирусов, будет вечной, считает директор Центра продуктов телеком технологий МТС Андрей Бийчук. В интервью РИА Новости он рассказал, за чем охотятся аферисты и каковы их излюбленные роли, а также какую систему не могут взломать хакеры, и как мошенники будут применять искусственный интеллект в будущем. Беседовала Арина Ткаченко.

– Как вы оцениваете текущую ситуацию с телефонным мошенничеством в России?

– Мы видим, что количество мошеннических звонков снизилось. Но темп пока не упал – рост нежелательных звонков составил 5% год к году. Темпы роста предыдущих периодов заметно выше. Поэтому мошенничество замедляется.

Всего за 2025 год наша система заблокировала 3,17 миллиарда нежелательных звонков, что на 3% меньше, чем годом ранее. Мошенникам становится намного сложнее получать главные инструменты для их деятельности – номерную емкость, с которой они звонят.

– А какая самая актуальная схема мошенников на российском рынке?

– По сей день самая популярная схема связана с инвестициями, потому что люди часто проявляют интерес к легкому заработку. Кроме того, излюбленные роли телефонных злоумышленников – службы доставки, банки, операторы сотовой связи и так далее. Мошенники не пытаются нас удивить каким-то ноу-хау, они пытаются попасть в ту проблему, которая у нас есть. Звонок от мошенника под видом курьера уже не удивляет.

– За чем охотятся аферисты?

– У мошенников есть две глобальные и взаимосвязанные цели: это финансы и доступ к данным. Доступ к данным нужен для того, чтобы получить доступ к финансам. Цели у них, к сожалению, или к счастью, останутся неизменными – наши с вами финансы.

– Наблюдали ли вы мошеннические схемы с использованием Max?

– Скомпрометировать данные можно где угодно. Мы анализируем обращения от наших пользователей, и за все время не было каких-либо массовых жалоб о попытке мошенничества в национальном мессенджере Max. Пока что это так.

– В эру телефонных и интернет-мошенников как делиться своими персональными данными с сервисами и мессенджерами, если мошенники всегда хотят украсть их?

– Если думать о таком постоянно, стоит уехать куда-нибудь подальше и жить без современных благ цивилизации, в первую очередь без интернета. Это такая крайность. Но если серьезно, то делиться можно. Сейчас в России очень много ID-сервисов, когда пользователь, предварительно сохранив свои данные в таком сервисе, может авторизоваться на любом сайте и в приложении просто по номеру телефона. Получается, что все данные хранятся в одном ID-сервисе в зашифрованном виде, и вероятность взлома сокращается до нуля. Это безопасно. Но тут важно понимать, что, к сожалению, за последние три года утекло очень много данных. Концептуально картина уже не изменится. Однако стоит обратить внимание на следующий аспект: большинство данных утекло из маленьких компаний, когда никто не ожидал, что будет настолько большая атака – взлом компаний, активные попытки кражи персональных данных. Сейчас же многие уже успели улучшить свою внутреннюю безопасность.

– Сколько данных утекло в 2025 году?

– За 2025 год у четырех миллионов пользователей наш мониторинг утечек обнаружил 17 миллионов утечек данных на различных сайтах и в приложениях. То есть в среднем на каждого пользователя пришлось по четыре утечки. Базовая рекомендация простая: как минимум, нужно поменять пароль. Если же пароль был идентичен тому, который был на других площадках, стоит заменить его и там тоже.

При утечке паспортных данных сам документ менять не нужно. Это бессмысленно и требует много усилий. Но мы все равно уведомляем о подобных случаях абонента, чтобы он был готов к потенциальному мошенническому звонку или попытке взлома.

– Какие технические методы используют мошенники для обхода систем верификации и аутентификации?

– Такого нет. Раньше основная технологическая особенность подменного номера заключалась в том, что не было связи между всеми операторами в России. А сейчас на антифрод-платформе, которую сделали вместе с Роскомнадзором , происходит единая верификация всех звонков. Государство сделало так, что если номерная емкость принадлежит одному оператору, а второй оператор принимает звонок, то он приходит к первому за подтверждением, чтобы избежать мошенничества. И только в случае подтверждения звонок доходит до абонента. Это все происходит за миллисекунды.

– Вообще нет погрешностей?

– Погрешности могут возникать, но 99,99% всех звонков проходят успешно, без задержки для пользователя.

– Еще не было случая, когда мошенникам все-таки удавалось обмануть антифрод-систему?

– Ее невозможно обмануть. Для попытки обмана нужно скомпрометировать целого оператора связи, проникнуть в его инфраструктуру, что кажется невозможным.

– Какая онлайн-платформа самая безопасная на рынке?

– Мошенники ни от чего не отказываются. Они используют любые платформы как один из механизмов своей схемы. Поэтому нельзя оценивать безопасные мессенджеры или безопасные платформы. Это все – инструменты в руках мошенников. Например, в национальном мессенджере Max ведутся работы, чтобы он стал еще более безопасными, в других мессенджерах тоже такие попытки предпринимаются.

– Искусственный интеллект для людей – это добро или зло?

– Все технологии, которые появляются, могут быть по-разному интерпретированы. Прежде всего, от людей зависит, как мы будем их использовать. Конкретно для нас, для наших пользователей в России это добро. Но нам нужно противостоять злу, которое используют мошенники.

– Как далеко зашли мошенники с искусственным интеллектом?

– Они уже года полтора создают дипфейки – сгенерированные нейросетью кружочки и голосовые сообщения в Telegram . Но их тяжело масштабировать, дипфейк – это персонализированная история. Пока непонятно, как аферисты смогут поставить эту технологию на поток.

– История с дипфейками может стать массовой?

– В перспективе двух-трех лет произойдет стагнация, количество нежелательных звонков будет падать. Мошеннические схемы станут более персонализированными и сложными. И на первый план выйдет искусственный интеллект, и частота его использования будет активно увеличиваться. Четыре года назад клонирование голоса для создания дипфейка казалось фантастическим фильмом из Голливуда . Сейчас же любой школьник на домашней видеокарте может сгенерировать голос учителя, позвонить маме и сказать, что уроков сегодня не будет.

– Вернемся к голосовой связи. Как часто телефонные мошенники атакуют россиян?

По нашим данным, в 2025 году каждый шестисотый звонок оказывался мошенническим. В целом, среди работающего населения в России, почти каждый гражданин получил минимум один звонок от аферистов.

– Почему мошенники побеждают?

– Самый большой страх и одна из проблем – боязнь потенциальной жертвы рассказать своим близким о происходящем, о том, что они попали на вторую, третью ступеньку мошеннической схемы. Их запугивают, и это большая проблема. Злоумышленники угрожают жертве, что создадут проблемы родственникам, если они узнают о происходящем. Нужно постоянно общаться со своими близкими и доносить до них, что вам можно и нужно все рассказывать, предупреждать о новых схемах и так далее.

– Говорят, что мошенники всегда на шаг впереди. Вы согласны с этим?

– Это как борьба вирусов и антивирусов. Это всегда будет продолжаться. Люди просто научатся с этим жить. В то же время, операторы связи и государство продолжают разрабатывать новые решения для противодействия мошенничеству, и они показывают высокую эффективность в телефонном голосовом канале операторов. Сейчас мошенники в среднем успевают сделать 50-60 звонков до того, как их находит антифрод-система. Новое решение кратно сократит число звонков, которые злоумышленники успеют сделать до того, как номер будет найден. Мы, как оператор, планируем запустить такое решение в ближайшее время. А дальше, при развитии государственных инициатив, будем делиться технологией и с другими операторами.

Нужно сделать так, чтобы абонент смог ответить на любой неизвестный звонок, не боясь того, что это спам или мошенничество. Цель – в перспективе ближайших лет привести к нулю все виды спама, мошенничества на сети в голосовом канале. Чтобы люди не боялись брать трубку с незнакомого номера, как десять лет назад.

– Это будет реализовано благодаря введению дополнительных мер?

– Это все будет построено полностью на искусственном интеллекте, который будет работать 24/7. Уже сейчас мы занимаемся разработкой такого продукта.

– С какими вызовами телеком-отрасль столкнется в 2026 году?

– Во-первых, произойдет снижение количества мошеннических звонков, но вырастет их качество. В топе у злоумышленников будут многоуровневые схемы, когда жертву будут вынуждать перезванивать на неизвестный номер.

Также усилится применение искусственного интеллекта – мошенники будут чаще применять нейросети для изменения голоса, создавать фейковые фото и видео. Но по большей части злоумышленники продолжат применять те массовые схемы, которые сейчас существуют на рынке.

В целом, мошенничество никуда не денется как явление. Злоумышленники будут пытаться мигрировать в разные каналы связи, особенно в новые. Но уже сейчас российский телеком-рынок может эффективно бороться с ними, например, мы снизили количество звонков с подменой номера практически до нуля и за последний год начали в шесть раз быстрее находить и блокировать нежелательные номера. Время их выявления снизилось до 30 секунд, а далее планируем сократить его всего до нескольких секунд.