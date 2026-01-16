"Билайн" признан "Работодателем нового поколения" по версии Changellenge

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Билайн вошел в число лучших мест работы для молодежи в России по итогам сертификации, проведенной карьерной платформой для молодежи Changellenge, сообщает оператор.

Статус "Работодатель нового поколения" присваивается на основании результатов аудита HR-процессов, глубинных интервью с молодыми специалистами компаний, а также количественного опроса среди специалистов в возрасте до 25 лет, что позволило дать комплексную оценку карьерного потенциала компаний.

Как сообщается на сайте Changellenge, лучшими работодателями для молодежи ранее были также признаны правительство Москвы, ВТБ, ПСБ, Альфа-Банк и ряд других компаний.

Среди основных критериев выбора "Билайна" как работодателя молодые специалисты отметили сопричастность к успехам компании, общему вкладу. Сотрудники напрямую влияют на проекты — от запуска базовых станций до разработки программ для вузов, получают обратную связь и благодарность. Кроме того, компанию ценят как крупного, стабильного игрока телеком-рынка, который выходит за рамки сотовой связи благодаря значимым проектам, в том числе социальным.

Также были отмечены активная цифровизация рабочих процессов, использование и четкая структура поддержки новых сотрудников. Так, каждый новичок получает наставника, который помогает на старте адаптации и продолжает поддерживать его в последующий период.

"Билайн уделяет особое внимание подготовке молодых специалистов, активно взаимодействуя с вузами. У нас не просто программа стажировки, а полноценная система развития молодых талантов, структурированная в три стратегических трека. Наша цель — создать среду, которая способствует открытой коммуникации, обеспечивает карьерный рост и поддерживает инициативность. Признание сотрудников и отрасли подтверждает, что мы движемся в правильном направлении", - приводится в сообщении оператора комментарий заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию "Билайна" Марии Голяндриной.

В компании добавили, что в 2025 году стажировку в "Билайне" прошло более 200 молодых специалистов, 76 из них продолжили там свою карьеру. Сегодня оператор развивает стажерские программы по инженерному направлению, ИТ, маркетингу, B2B, B2C, поддерживающим функции направлениям.