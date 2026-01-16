Рейтинг@Mail.ru
"Билайн" признан "Работодателем нового поколения" по версии Changellenge - РИА Новости, 16.01.2026
12:28 16.01.2026
"Билайн" признан "Работодателем нового поколения" по версии Changellenge
"Билайн" признан "Работодателем нового поколения" по версии Changellenge - РИА Новости, 16.01.2026
"Билайн" признан "Работодателем нового поколения" по версии Changellenge
Билайн вошел в число лучших мест работы для молодежи в России по итогам сертификации, проведенной карьерной платформой для молодежи Changellenge, сообщает... РИА Новости, 16.01.2026
"Билайн" признан "Работодателем нового поколения" по версии Changellenge

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Билайн вошел в число лучших мест работы для молодежи в России по итогам сертификации, проведенной карьерной платформой для молодежи Changellenge, сообщает оператор.
Статус "Работодатель нового поколения" присваивается на основании результатов аудита HR-процессов, глубинных интервью с молодыми специалистами компаний, а также количественного опроса среди специалистов в возрасте до 25 лет, что позволило дать комплексную оценку карьерного потенциала компаний.
Как сообщается на сайте Changellenge, лучшими работодателями для молодежи ранее были также признаны правительство Москвы, ВТБ, ПСБ, Альфа-Банк и ряд других компаний.
Среди основных критериев выбора "Билайна" как работодателя молодые специалисты отметили сопричастность к успехам компании, общему вкладу. Сотрудники напрямую влияют на проекты — от запуска базовых станций до разработки программ для вузов, получают обратную связь и благодарность. Кроме того, компанию ценят как крупного, стабильного игрока телеком-рынка, который выходит за рамки сотовой связи благодаря значимым проектам, в том числе социальным.
Также были отмечены активная цифровизация рабочих процессов, использование и четкая структура поддержки новых сотрудников. Так, каждый новичок получает наставника, который помогает на старте адаптации и продолжает поддерживать его в последующий период.
"Билайн уделяет особое внимание подготовке молодых специалистов, активно взаимодействуя с вузами. У нас не просто программа стажировки, а полноценная система развития молодых талантов, структурированная в три стратегических трека. Наша цель — создать среду, которая способствует открытой коммуникации, обеспечивает карьерный рост и поддерживает инициативность. Признание сотрудников и отрасли подтверждает, что мы движемся в правильном направлении", - приводится в сообщении оператора комментарий заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию "Билайна" Марии Голяндриной.
В компании добавили, что в 2025 году стажировку в "Билайне" прошло более 200 молодых специалистов, 76 из них продолжили там свою карьеру. Сегодня оператор развивает стажерские программы по инженерному направлению, ИТ, маркетингу, B2B, B2C, поддерживающим функции направлениям.
Ранее "Билайн" перезапустил программу стажировки для молодых специалистов. Теперь она ориентирована на широкую аудиторию: подростков 14–17 лет, студентов средних профессиональных и высших учебных заведений любого курса, а также недавних выпускников.
 
