В МЭР рассказали, когда заработает безвизовый режим с Саудовской Аравией
Туризм
Туризм
 
08:23 16.01.2026
В МЭР рассказали, когда заработает безвизовый режим с Саудовской Аравией
В МЭР рассказали, когда заработает безвизовый режим с Саудовской Аравией - РИА Новости, 16.01.2026
В МЭР рассказали, когда заработает безвизовый режим с Саудовской Аравией
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает в конце февраля - начале марта, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 16.01.2026
В МЭР рассказали, когда заработает безвизовый режим с Саудовской Аравией

Кондратьев: безвизовый режим с Саудовской Аравией заработает к началу марта

Флажки России и Саудовской Аравии
Флажки России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флажки России и Саудовской Аравией. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает в конце февраля - начале марта, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
В начале декабря прошлого года Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение о взаимной отмене виз.
"(Безвизовое соглашение с Саудовской Аравией - ред.) вступит в силу уже к концу февраля-началу марта 2026 года потому, что 90 дней дается на все внутренние процедуры", - сказал Кондратьев.
По ожиданиям представителей туротрасли, взаимный безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией кратно увеличит поток туристов из королевства в Россию и создает потенциал для укрепления позиций РФ на международном туристическом рынке. А Саудовская Аравия, в свою очередь, может стать перспективным массовым направлением для российских туристов.
По словам Кондратьева, в России появилось много точек притяжения для арабских туристов. Например, Сочи популярен у них практически круглый год. Отдельной точкой притяжения стали арктические направления, есть запрос и на расширение турпродуктов вокруг Москвы – в ближайшие регионы: Владимирскую, Тульскую, Тверскую области.
Обложки заграничных паспортов РФ
Российский паспорт оказался равен турецкому по доступности безвиза
14 января, 13:01
14 января, 13:01
 
Туризм Россия Саудовская Аравия Сочи Никита Кондратьев Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
