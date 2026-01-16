В Рязанской области организовали горячую линию после ночной атаки БПЛА

РЯЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура Рязанской области сообщила об организации горячей линии после ночной атаки БПЛА, а также о контроле соблюдения прав пострадавших.
По данным Минобороны РФ, за ночь дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 22 БПЛА - над территорией Рязанской области. Как сообщил губернатор региона Павел Малков, повреждения получили фасады двух многоэтажных домов, один из которых не заселен. Двум пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий.
"Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: 8 (910) 631-08-17", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
В надзорном ведомстве уточнили, что прокурор Октябрьского района города Рязани Сергей Аксенов осуществляет личный контроль за ситуацией на месте. Ведомством взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.
