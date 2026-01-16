Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области два человека пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 16.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
08:09 16.01.2026 (обновлено: 09:36 16.01.2026)
В Рязанской области два человека пострадали при атаке БПЛА
В Рязанской области два человека пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 16.01.2026
В Рязанской области два человека пострадали при атаке БПЛА
При налете украинских беспилотников на Рязанскую область пострадали два человека, фасады двух домов получили повреждения, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
рязанская область
павел малков
вооруженные силы украины
рязанская область
В Рязанской области два человека пострадали при атаке БПЛА

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. При налете украинских беспилотников на Рязанскую область пострадали два человека, фасады двух домов получили повреждения, сообщил губернатор Павел Малков.
"В результате террористической атаки повреждены фасады двух многоэтажных домов, один из которых еще не заселен. Жертв нет, двум пострадавшим оказана амбулаторная помощь", — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, обломки сбитого дрона упали на территории одного из промышленных предприятий, добавил Малков.
Всего, по его информации, за ночь над Рязанской областью сбили 22 беспилотника.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.
В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРязанская областьПавел МалковВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала