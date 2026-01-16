https://ria.ru/20260116/bespilotnik-2068227236.html
В Рязанской области два человека пострадали при атаке БПЛА
В Рязанской области два человека пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 16.01.2026
В Рязанской области два человека пострадали при атаке БПЛА
При налете украинских беспилотников на Рязанскую область пострадали два человека, фасады двух домов получили повреждения, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T08:09:00+03:00
2026-01-16T08:09:00+03:00
2026-01-16T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рязанская область
павел малков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578770146_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f5d43971a0bd9608c745a6379e9e1faa.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578770146_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f417ecd906843851e1c355fc4dca22b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, павел малков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязанская область, Павел Малков, Вооруженные силы Украины
В Рязанской области два человека пострадали при атаке БПЛА
В Рязанской области из-за атаки дронов ВСУ получили повреждения две многоэтажки