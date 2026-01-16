https://ria.ru/20260116/berdjansk-2068432642.html
В Бердянске около 280 домов остались без тепла
В Бердянске около 280 домов остались без тепла - РИА Новости, 16.01.2026
В Бердянске около 280 домов остались без тепла
Порядка 280 многоквартирных домов в Бердянске Запорожской области остались без тепла из-за вывода из строя электроснабжения, работают аварийные бригады, сообщил РИА Новости, 16.01.2026
