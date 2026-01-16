Рейтинг@Mail.ru
В Бердянске около 280 домов остались без тепла - РИА Новости, 16.01.2026
22:50 16.01.2026 (обновлено: 23:51 16.01.2026)
В Бердянске около 280 домов остались без тепла
В Бердянске около 280 домов остались без тепла
происшествия, бердянск, запорожская область, евгений балицкий
Происшествия, Бердянск, Запорожская область, Евгений Балицкий
В Бердянске около 280 домов остались без тепла

Батарея . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Порядка 280 многоквартирных домов в Бердянске Запорожской области остались без тепла из-за вывода из строя электроснабжения, работают аварийные бригады, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В городе Бердянске в связи с выводом из строя системы энергоснабжения остановлены котельные. Без теплоснабжения остались 280 многоквартирных домов городского округа. Для восстановительных работ задействованы в круглосуточном режиме четыре аварийные бригады", - написал губернатор в канале на платформе Мах.
Для недопущения размораживания системы отопления теплоноситель спускается из системы и отслеживается температурный режим подвальных и чердачных помещений, отметил Балицкий. После стабилизации ситуации с электроснабжением и запуска котельных систему заполнят теплоносителем и будет запущено отопление.
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Почти 37 тысяч человек остались без света в Запорожской области
ПроисшествияБердянскЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
