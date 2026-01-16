https://ria.ru/20260116/belousov-2068339538.html
Белоусов вручил награды бойцам группировки "Запад"
Белоусов вручил награды бойцам группировки "Запад" - РИА Новости, 16.01.2026
Белоусов вручил награды бойцам группировки "Запад"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил военнослужащим группировки "Запад" госнаграды, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 16.01.2026
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей белоусов
россия
2026
Белоусов вручил награды бойцам группировки "Запад"
МО РФ: Белоусов вручил госнаграды бойцам группировки "Запад"