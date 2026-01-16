Рейтинг@Mail.ru
Белоусов вручил награды бойцам группировки "Запад"
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 16.01.2026 (обновлено: 18:39 16.01.2026)
Белоусов вручил награды бойцам группировки "Запад"
Белоусов вручил награды бойцам группировки "Запад"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил военнослужащим группировки "Запад" госнаграды, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 16.01.2026
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, андрей белоусов
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Белоусов
Белоусов вручил награды бойцам группировки "Запад"

МО РФ: Белоусов вручил госнаграды бойцам группировки "Запад"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов вручает государственные награды отличившимся военнослужащим группировки войск "Запад"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручает государственные награды отличившимся военнослужащим группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручает государственные награды отличившимся военнослужащим группировки войск "Запад"
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил военнослужащим группировки "Запад" госнаграды, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
Он провел совещание на пункте управления этой группировки.
"В завершение работы Андрей Белоусов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим группировки за проявленное мужество и героизм при выполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации". – говорится в сообщении.
Белоусов проинспектировал группировку Запад - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Белоусов проинспектировал группировку "Запад"
