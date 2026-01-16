Рейтинг@Mail.ru
Белоусов проинспектировал группировку "Запад"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 16.01.2026 (обновлено: 16:04 16.01.2026)
Белоусов проинспектировал группировку "Запад"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Запад", где заслушал доклады о действиях войск на линии боевого... РИА Новости, 16.01.2026
Белоусов проинспектировал группировку "Запад"
Все районы Купянска находятся под контролем российской армии, несмотря на попытки ВСУ прорваться в город, сообщил командующий группировки "Запад". Белоусов провел совещание на пункте управления этой группировки и заслушал доклады о действиях войск.
Белоусов проинспектировал группировку "Запад" и заслушал доклады командования

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Запад", где заслушал доклады о действиях войск на линии боевого соприкосновения, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
