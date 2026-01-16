https://ria.ru/20260116/belousov-2068338437.html
Белоусов проинспектировал группировку "Запад"
Белоусов проинспектировал группировку "Запад" - РИА Новости, 16.01.2026
Белоусов проинспектировал группировку "Запад"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Запад", где заслушал доклады о действиях войск на линии боевого... РИА Новости, 16.01.2026
Белоусов проинспектировал группировку "Запад"
Все районы Купянска находятся под контролем российской армии, несмотря на попытки ВСУ прорваться в город, сообщил командующий группировки "Запад". Белоусов провел совещание на пункте управления этой группировки и заслушал доклады о действиях войск.
Белоусов проинспектировал группировку "Запад"
Белоусов проинспектировал группировку "Запад" и заслушал доклады командования